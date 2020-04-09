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Счастливы дома: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес демонстрируют теплые чувства в романтичном видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2020 - 20:32
Счастливы дома: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес демонстрируют теплые чувства в романтичном видео
Дженнифе Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Певица призывает всех сидеть дома

Дженнифер Лопес – одна из самых активных звезд современности. 50-летняя звезда привыкла к постоянным гастролям, разъездам, светским выходам и путешествиям. Так что карантин ей дается нелегко. Тем не менее, певица осознанно относится к вынужденным мерам и соблюдает самоизоляцию. Тем более что компанию ей составил любимый Алекс Родригес и дети. А значит, этот период можно спокойно переждать за семейными ужинами, играми и общением. Никуда не делась на карантине и романтика. Об этом лучше всего свидетельствует новый ролик в микроблоге знаменитости.

Дженнифер и Алекс счастливы дома (видео: instagram.com/jlo)

Дженнифер опубликовала видео, на котором они вместе с Алексом сидят в обнимку на диване. Пара записала видео, в котором призывает всех сидеть дома, чтобы как можно скорее вернуться к нормальной жизни. А также просит таим образом позаботиться о здоровье медработников.

«Привет всем! Лучший способ остановить распространение COVID-19 – остаться дома. @Arod и #IStayHome. Для тех, кто находится на линии огня – врачей, медсестер и техников, которые так усердно работают, чтобы обеспечить безопасность всех. Спасибо @NYGovCuomo за пометку нас. Передаем эстафету @jimmyfallon, чтобы продолжить и сказать нам, для кого вы остаетесь дома», – поддержала Дженнифер флешмоб, запущенный в сети.

Счастливы дома: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес демонстрируют теплые чувства в романтичном видеоПевица со своим возлюбленным (фото: instagram.com/jlo)

Певица и ее будущий муж выглядят спокойными и умиротворенными. Судя по всему, даже дома Дженнифер не перестает наносить мейк-ап, а также делать укладку. Она надела черный свитер, под которым видно тонкие бретельки бюстгальтера. Образ дополнили серьги-кольца, а также неброский макияж с безупречным тоном, слегка подчеркнутыми карандашом глазами и бровями. Выглядит она, как всегда, молодо и привлекательно. Комфортный домашний лук Алекса составили простая белая футболка и брюки.

Напомним, ранее звезда порадовала сеть забавным роликом с участием ее сына Макса и возлюбленного. А также старается публиковать различный контент позитивного содержания. Недавно она также продемонстрировала один из соблазнительных образов, пошутив, что именно в таком виде она проводит карантин.

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