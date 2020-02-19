Стильные MONATIK с женой блистали на красной дорожке церемонии награждения Brit Awards

Дмитрий Монатик (MONATIK) отлично отдохнул в январе вместе с женой Ириной и двумя сыновьями на Мальдивских островах, при этом радуя поклонников красочными снимками. Сейчас артист уже вернулся к работе - кроме творчества, он также занят в качестве звездного тренера в 10 сезоне шоу Голос країни. А на днях артист стал приглашенным гостем церемонии награждения главной музыкальной премии Великобритании Brit Awards 2020, которая прошла в Лондоне в концертном зале O2.

Монатик отправился в столицу Англии вместе с любимой супругой, а фото и видео с события они поделились в своих Instagram-аккаунтах. Украинский артист появился на красной дорожке в стильном образе - пиджаке Stella McCartney. Также музыкант надел шляпу Alexander Wang и обувь от бренда Balenciaga. Жена исполнителя Ирина выбрала для себя лук от украинского дизайнера Ивана Фролова с откровенным декольте.

"Гордость стать гостем музыкальной премии BRIT Awards 2020", - написал Дмитрий.

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Он также показал веселое фото с женой в машине и видео с самой церемонии, и поделился своими впечатлениями от мероприятия.

"Прекрасный вечер! Отличное шоу. Премия @brits #BritAwards2020. Признаюсь честно, наши Украинские премии, хоть и такие молодые, по сравнению с 40-ой Brit Awards, а уже на уровне! Более того, стремительно развиваются! Наиболее впечатляет отношение гостей, зрителей — они все мечтают здесь побывать, целый день об этом событии говорят! Среди прохожих на улицах, среди всех и каждого, кто встречался на моем пути. Лучшие перформансы вечера, как по мне, @stormzy @santandave @lizzobeeating. Рад за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!!" -рассказал Монатик.

Фото: Дмитрий Монатик с женой в Лондоне (instagram.com/monatik_official)

Ирина же выложила совместный кадр с красной дорожки.

"Мой дорогой мечтатель @monatik_official мы на #britawards не верю своему счастью. Благодаря твоей искренней музыке мир стал значительно ближе, все сердца открыты каждый Love it ритм", - написала супруга артиста.

Фото: Ирина и Дмитрий Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Отметим, что лучшими исполнителями по версии Brit Awards в этом году стали рэпер Стормзи и певица Мейбл. В номинации "Лучшая британская группа" победили инди-рокеры Foals. Лучшим молодым артистом признали Льюиса Капальди, а его трек Someone You Loved стала песней года.

Еще одна награда от Brit Awards ушла к рэперу Дэйву за лучший альбом под названием Psychodrama. В номинации "Лучший международный артист" победил рэпер Tyler, The Creator. А лучшей международной артисткой стала Билли Айлиш.

Фото: Билли Айлиш (instagram.com/lacajateam)

Среди почетных гостей были Билли Айлиш, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Сэм Смит, Эд Ширан, Coldplay и другие.

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе.