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Бегущая по волнам: жена MONATIK'а засветила аппетитные формы на Мальдивах

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2020 - 21:48
Бегущая по волнам: жена MONATIK'а засветила аппетитные формы на Мальдивах
Ирина Монатик (фото: instagram.com/irinamonatik)

Звездная пара проводит отпуск на Мальдивах

Популярный украинский певец Дмитрий Монатик, который более известен как MONATIK, наслаждается отпуском вместе с семьей на Мальдивских островах. Отдых артист проводит вместе с женой Ириной и двумя сыновьями. При этом на отдыхе они отпраздновали день рождения младшего сына Платона, который был 12 января.

Ирина любит публиковать новые красочные фотографии с отдыха. Недавно она похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике. На этот раз она выставила фото, на котором позирует на берегу в красном купальнике. Новый снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Бегущая по волнам... и мечтам…" - подписала снимок счастливая девушка.

Бегущая по волнам: жена MONATIK'а засветила аппетитные формы на Мальдивах

Жена MONATIK'а Ирина (фото: instagram.com/irinamonatik)

Пользователи сети также оценили эту фотографию.

  • Как красиво... Вид просто захватывающий и среди него вы яркая и неповторимая;
  • Счастье бежит;
  • Огонь;
  • Очень красиво;
  • Спасительница Малибу;
  • Очень красивая.

Бегущая по волнам: жена MONATIK'а засветила аппетитные формы на Мальдивах

Бегущая по волнам: жена MONATIK'а засветила аппетитные формы на Мальдивах

Бегущая по волнам: жена MONATIK'а засветила аппетитные формы на Мальдивах

Скриншоты с Instagram

Напомним, что MONATIK показал лицо младшего сына в день его рождения. Певец признался, что скучает за сыновьями Данилом и Платоном, если долго их не видит. Артист старается по возможности брать их с собой в поездки. При этом понедельник певец объявил семейным днем.

Ранее он никогда не показывал лицо сыновей и всегда фотографировал их со спины. Но на снимке ребенок еще совсем маленький. Заботливый отец аккуратно держит сына на руках и улыбается.

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