Стильні MONATIK з дружиною красувалися на червоній доріжці церемонії нагородження Brit Awards

Дмитро Монатік (MONATIK) відмінно відпочив у січні разом з дружиною Іриною і двома синами на Мальдівських островах, при цьому радуючи шанувальників барвистими знімками. Зараз артист вже повернувся до роботи - крім творчості, він також зайнятий у якості зіркового тренера в 10 сезоні шоу Голос країни. А днями артист став запрошеним гостем церемонії нагородження головної музичної премії Великобританії-Brit Awards 2020, яка пройшла в Лондоні в концертному залі O2.

Монатік відправився в столицю Англії разом з коханою дружиною, а фото і відео з події вони поділилися у своїх Instagram-акаунтах. Український артист з'явився на червоній доріжці в стильному образі - піджаку Stella McCartney. Також музикант надів капелюха Alexander Wang і взуття від бренду Balenciaga. Дружина виконавця Ірина вибрала для себе лук від українського дизайнера Івана Фролова з відвертим декольте.

"Гордість стати гостем музичної премії BRIT Awards 2020", - написав Дмитро.

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Він також показав веселе фото з дружиною в машині і відео з самої церемонії, і поділився своїми враженнями від заходу.

"Прекрасний вечір! Відмінне шоу. Премія @brits #BritAwards2020. Зізнаюся чесно, наші Українські премії, хоч і такі молоді, у порівнянні з 40-ой Brit Awards, а вже на рівні! Більш того, стрімко розвиваються! Найбільш вражає ставлення гостей, глядачів — вони всі мріють тут побувати, цілий день про цю подію говорять! Серед перехожих на вулицях, серед всіх і кожного, хто зустрічався на моєму шляху. Кращі перформанси вечора, як на мене, @stormzy @santandave @lizzobeeating. Радий за @feliciathegoat #BestInternationalArtist !!!" -розповів Монатік.

Фото: Дмитро Монатік з дружиною в Лондоні (instagram.com/monatik_official)

Ірина ж виклала спільний кадр з червоної доріжки.

"Мій дорогий мрійник @monatik_official ми на #britawards не вірю своєму щастю. Завдяки твоїй щирій музиці світ став значно ближче, всі серця відкриті кожен Love it ритм", - написала дружина артиста.

Фото: Ірина та Дмитро Монатік (instagram.com/irinamonatik)

Зазначимо, що кращими виконавцями за версією Brit Awards в цьому році стали репер Стормзи і співачка Мейбл. У номінації "Краща британська група" перемогли інді-рокери Foals. Кращим молодим артистом визнали Льюїса Капальді, а його трек Someone You Loved став піснею року.

Ще одна нагорода від Brit Awards пішла до репера Дейва за кращий альбом під назвою Psychodrama. У номінації "Кращий міжнародний артист" переміг репер Tyler, The Creator. А кращої міжнародної артисткою стала Біллі Айліш.

Фото: Біллі Айліш (instagram.com/lacajateam)

Серед почесних гостей були Біллі Айліш, Джастін Бібер, Аріана Гранде, Сем Сміт, Ед Ширан, Coldplay та інші.

Нагадаємо, раніше дружина MONATIK'а Ірина похвалилася спокусливою фігурою в купальнику на відпочинку.