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Укусило счастье: Монатик позабавил редким пляжным снимком с сыновьями

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.01.2020 - 17:44
Укусило счастье: Монатик позабавил редким пляжным снимком с сыновьями
Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Семья уже давно отдыхает в экзотической стране, однако держит в секрете в какой именно

Дмитрий Монатик (MONATIK) с супругой Ириной Демичевой и двумя сыновьями еще в начале месяца улетел в теплую страну, чтобы провести зимние каникулы плескаясь в прозрачной воде и нежась на солнце. Он изредка публикует семейные снимки в Instagram, на которых позирует его жена и малыши, однако не раскрывает место райского отдыха.

Еще одним снимком, который посчастливилось увидеть поклонникам Дмитрия, стало фото гамака необычной формы, сплетенного из экзотического растения, в котором музыкант со своими мальчиками спрятался от палящего солнца.
Пока звездный папа принимал расслабленную позу отдыхающего, его сын зачем-то решил укусить его за руку.

Укусило счастье: Монатик позабавил редким пляжным снимком с сыновьямиФото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Возможно это была какая-то игра, потому что Дмитрий забавно описал произошедшее: "Меня счастье укусило. Кажется маленькая – но такая огромная сила!!!".

Кроме того Дмитрий признался, что длительные зимние каникулы выдались на удивление приятными и даже заставили полюбить его январь:
"В 2020-ом году полюбил январь... прекрасный выдался месяц", - откровенно написал исполнитель.

Подписчики тут же отреагировали на милый кадр и маленького "акуленка" на нем:

  • в такой январь сложно не влюбиться
  • На пляжах всегда по кайфу
  • самая идеальная семья
  • Доброго ранку вам! Боже яке миле фото!)
  • Я смотрю все наши звёзды любят январь))))
  • Дом моей мечты
  • Акулёнок маленький

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе.

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