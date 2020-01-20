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Какой прекрасный знак: жена MONATIK'а взволновала сеть намеком на третью беременность

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.01.2020 - 16:30
Какой прекрасный знак: жена MONATIK'а взволновала сеть намеком на третью беременность
Фото: Ирина Монатик (instagram.com/irinamonatik)

Супруга артиста поделилась интересным кадром с отдыха

Дмитрий Монатик (MONATIK) прекрасно проводит время вместе с семьей на экзотических Мальдивских островах - артист наслаждается расслабленным отдыхом с супругой Ириной и двумя сыновьями. Именно в этом райском местечке они отпраздновали 3-летие младшего сына Платона, в честь чего певец впервые показал всем его лицо - до этого малышей всегда снимали лишь со спины или сбоку. Ирина также балует поклонников красочными кадрами, а новым фото не на шутку взволновала подписчиков!

Девушка опубликовала снимок, на котором запечатлены ее сыновья - как обычно, дети стоят спиной к камере. Малыши позируют на белоснежном песке у кромки воды и смотрят на аиста, который взлетает недалеко от них.

"Какой прекрасный знак и кадр получился интересный", - интригующе прокомментировала фото Ирина.

Какой прекрасный знак: жена MONATIK'а взволновала сеть намеком на третью беременность

Фото: Ирина Монатик заинтриговала фото с аистом (instagram.com/irinamonatik)

Фолловеры оставили множество умиленных комментариев и отметили, что мальчики видимо просят у аиста принести им сестричку.

  • Красавчики маленькие! Фото бесподобное!
  • Какие детки хорошие люблю детей самое милое фото
  • Самые лучшие
  • Сестренку надо ))
  • 100%
  • Просят у аиста сестричку
  • Доченька))))
  • Дааа

Какой прекрасный знак: жена MONATIK'а взволновала сеть намеком на третью беременность

Скриншот комментариев(instagram.com/irinamonatik)

Тем временем сам Дмитрий похвастался впечатляющим "уловом" - артист позировал в маске и ластах и с морской звездой в руках.

"С благодарностью к океану эмоций. Совсем другой мир под водой. Космос, в невесомости и спокойствии которого, хочется застыть и разглядывать все вокруг часы напролёт. П.С. Океанская звезда в целости и сохранности осталась на дне океана, просто сфоткались на память.)", - поделился исполнитель.

Какой прекрасный знак: жена MONATIK'а взволновала сеть намеком на третью беременность

Фото: Дмитрий Монатик (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах.

Бегущая по волнам: жена MONATIK'а засветила аппетитные формы на Мальдивах "Сильно красивая": жена MONATIK'а похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике
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