В стильном наряде и с коляской: Осадчая взволновала фанов фото из Одессы

Последние дни выдались у Кати Осадчей весьма активными - не успела телеведущая вернуться из Канн, где восхищала стильными образами на знаменитом кинофестивале, как вместе с мужем Юрием Горбуновым они отправились гулять на роскошную свадьбу своих друзей, Насти Каменских и Потапа. Теперь же артистка уехала в Одессу и взбудоражила поклонников красочными снимками из приморского города.

Все дело в том, что на одном из фото Катя запечатлена с красной детской коляской в ретро стиле. Она позирует в колоритном одесском дворике, где прямо на улице сохнет постиранная одежда. При этом сама ведущая - в очень стильном и элегантном белом брючном костюме. Образ дополняют огромный черный бант-пояс, коронная шляпка и черные туфли-лодочки.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

На еще одном кадре Осадчая сделала селфи в зеркале в полный рост, а на другом она в джинсах и футболке сидит у зеркала в гримерке в кресле с надписью "Режиссер".

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Как оказалось, поездка приурочена к 100-летию киностудии.

"100 років одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени #100роківОк", - подписала публикацию Катя.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Поклонники поспешили оставить свои отзывы, при этом многие отметили, что фото с коляской - возможный знак на то, что им с Горбуновым пора подумать о втором ребенке.

"Коляска з мого дитинства!!"

"Коляска, как знак для вас"

"Катя, присмотрели коляску для девочки?))"

"У меня точно такая же стоит дома. Коляска просто в идеальном состоянии"

"Катенька, какая же Вы красотка!!! Ваша улыбка пленит даже солнце!!! Ваши фото вдохновляют и вызывают улыбку!!! Счастья Вашей прекрасной семье!!!"

"Катюша вы прекрасны) Одесса рада вас встречать"

"Катруся. Може ще раз спробувати"

"На першому фото, наче леді Мері Попінз"

"Очень стильно)))"

"Креативненько"

"Милая коляска"

Напомним, Катя Осадчая поразила роскошным нарядом на свадьбе Потапа и Насти Каменских.

Ранее сообщалось, что Катя Осадчая блистала под руку с украинским режиссером на красной дорожке в Каннах