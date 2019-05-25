У стильному вбранні і з коляскою: Осадча схвилювала фанів фото з Одеси

Співачка побувала на Одеській кіностудії
Останні дні видалися у Каті Осадчої досить активними - не встигла телеведуча повернутися з Канн, де захоплювала стильними образами на знаменитому кінофестивалі, як разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вони вирушили гуляти на розкішне весілля своїх друзів, Насті Каменських і Потапа. Тепер же артистка поїхала до Одеси і розбурхала шанувальників барвистими знімками з приморського міста.
Вся справа в тому, що на одному з фото Катя зображена з червоним дитячим візочком в ретро стилі. Вона позує в колоритному одеському дворику, де прямо на вулиці сохне випраний одяг. При цьому сама ведуча - в дуже стильному і елегантному білому брючному костюмі. Образ доповнюють величезний чорний бант-пояс, коронний капелюшок і чорні туфлі-човники.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
На ще одному кадрі Осадча зробила селфи в дзеркалі в повний зріст, а на іншому вона в джинсах і футболці сидить біля дзеркала у гримерці в кріслі з написом "Режисер".
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Як виявилося, поїздка приурочена до 100-річчя кіностудії.
"100 років одеській кіностудії. Многая літа та процвітання! В декорації одеського дворика можна хоч зараз знімай колоритні сцени #100роківОк", - підписала публікацію Катя.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Шанувальники поспішили залишити свої відгуки, при цьому багато відзначили, що фото з коляскою - можливий знак на те, що їм з Горбуновим пора подумати про другу дитину.
Нагадаємо, Катя Осадча вразила розкішним вбранням на весіллі Потапа і Насті Каменських.
Раніше повідомлялося, що Катя Осадча блищала під руку з українським режисером на червоній доріжці в Каннах