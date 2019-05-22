Роскошная Катя Осадчая блистала под руку с украинским режиссером на красной дорожке в Каннах (фото)

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая блеснула великолепным образом в золотом платье

Катя Осадчая продолжает интриговать и восхищать поклонников роскошными буднями в Каннах, где проходит 72-й Каннский кинофестиваль. Отметим, что фестиваль будет проходить до 25 мая.

Тем временем украинская телеведущая засыпает поклонников своими в прямом смысле яркими нарядами. Так, на одном из недавних фото Осадчая позирует в роскошном золотом платье с массивными оборками от украинского бренда. С разрезом от средины бедра, с оголенным плечом – платье эффектно подчеркивает фигуру телеведущей. Свой образ Осадчая дополнила босоножками на высоком каблуке, а также изысканной диадемой.

Катя Осадчая в Каннах (фото: instagram.com/kosadcha)

К слову, на одной из многочисленных презентаций и красных дорожек в Каннах Катя Осадчая встретила украинского режиссера крымскотатарского происхождения – Ахтема Сеитаблаева.

"Безцінні моменти в житті кожного актора! Ахтем Сеітаблаєв готується представити фільм "Додому" режисера Нарімана Алієва! Тримаємо кулаки за стрічку, що змагається у програмі "Особливий погляд" Каннського фестивалю", - говорится на страничке программы "Світське життя".

Катя Осадчая и Ахтем Сеитаблаев в Каннах (фото: instagram.com/svitsketv)

Сама же Осадчая поделилась с поклонниками своими впечатлениями от фестиваля. Выяснилось, что в рамках программы " Світське життя" выходит уже 14-й выпуск о Каннах!

"Наш Каннский кинофестиваль - это всегда много работы, съемок и постоянный поиск того, что могло быть еще более интересным нашим зрителям, ведь освещать фестиваль уже в четырнадцатый раз) это отдельный челлендж)" – отметила телеведущая.

А вот поклонники Осадчей поспешили оставить первые отзывы:

"Очень красивая!"

"Богиня"

"Красивый образ!"

"Какое красивое платье! Королева"

Катя Осадчая в Каннах (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Катя Осадчая в Каннах покорила белоснежным образом. Телеведущая показала элегантный образ в белом брючном костюме.

А до этого Катя Осадчая в Каннах похвасталась идеальной работой. Телеведущая показала расслабленный образ из Канн.