Стильная Катя Осадчая порадовала неожиданно разнообразной подборкой любимых сериалов

Осадчая также восхищает стильным домашним образом
Катя Осадчая и Юрий Горбунов, как и многие другие украинские селебритис, остаются дома на период карантина. Звездная пара телеведущих, как может развлекает и поклонников, и 3-летнего сына Ваню. Осадчая даже в шутку назвала себя и Юрия родителями-аниматорами. Которые делают все возможное, чтобы развлечь ребенка. При этом, как и многие ее коллеги, Катя не забывает о “традиционных” подборках. Ранее ведущая “Светской жизни” делилась рекомендуемым списком фильмов. На этот раз Катя, как и обещала, определила список любимых сериалов.
Катя пообещала фолловерам максимально расширить список любимых ТВ-проектов: фильмы, сериалы.
“Об обещанном вам кино помню. Обязательно дополню предыдущий список фильмами различных жанров, созданными в разные времена. А пока делюсь своими любимыми сериалами”.
Итак, топ-6 сериалов от Кати Осадчей:
“Какие сериалы сейчас смотрите вы и что посоветуете?” — подытожила Осадчая.
Фото: instagram.com/kosadcha
Отдельного внимания заслуживает фото, которым Катя сопроводила свой новый пост. Даже в домашней расслабленной обстановке телеведущая выглядит очень стильно. Отдых пошел ей точно на пользу. Без макияжа, прически и вычурного головного убора Осадчая выглядит очень свежо и молодо.
Для домашних посиделок с родными Осадчая выбрала спортивные бархатные брюки насыщенного зеленого оттенка. В брюки заправлена атласная полосатая рубашка. Обратите внимание, что Катя оставила рукава расстегнутыми, что смотрится очень интересно. Также отметим, что атласная рубашка — must have весенне-летнего сезона! Волосы Катя Осадчая расплела, слегка завив их в крупные пряди. Получился очень стильный и одновременно удобный домашний аутфит.
А до этого Осадчая показывала другой образ — в клетчатом костюме с декоративными перьями на рукавах.
Фото: instagram.com/kosadcha
Поклонники телеведущей также поспешили оставить отзывы под ее новым постом:
Скриншот поста: instagram.com/kosadcha
Напомним, ранее Настя Каменских довела Потапа до белого каления во время выбора фильма.