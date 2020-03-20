Стильная Катя Осадчая порадовала неожиданно разнообразной подборкой любимых сериалов

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая также восхищает стильным домашним образом

Катя Осадчая и Юрий Горбунов, как и многие другие украинские селебритис, остаются дома на период карантина. Звездная пара телеведущих, как может развлекает и поклонников, и 3-летнего сына Ваню. Осадчая даже в шутку назвала себя и Юрия родителями-аниматорами. Которые делают все возможное, чтобы развлечь ребенка. При этом, как и многие ее коллеги, Катя не забывает о “традиционных” подборках. Ранее ведущая “Светской жизни” делилась рекомендуемым списком фильмов. На этот раз Катя, как и обещала, определила список любимых сериалов.

Катя пообещала фолловерам максимально расширить список любимых ТВ-проектов: фильмы, сериалы.

“Об обещанном вам кино помню. Обязательно дополню предыдущий список фильмами различных жанров, созданными в разные времена. А пока делюсь своими любимыми сериалами”.

Итак, топ-6 сериалов от Кати Осадчей:

“Корона”, три сезона. Тот случай, когда историю Великобритании во время правления Елизаветы II можно изучить, только просматривая сериал. Меня особенно поразила история воспитания принца Чарльза, отношения в браке нынешней королевы и изменения премьеров. Чего только стоит фраза: “За время моего правления вы уже пятый премьер. Вы все болеете, устаете, не хотите нести ответственность, а я остаюсь. У меня, в отличие от вас, выбора нет”.

“Молодой папа”. Фантазия на тему возможного Папы. Особого внимания заслуживает наряд Джуда Лоу в роли Папы Римского, который принимает нестандартные для католицизма решения.

“Новый папа”. С Джудом Лоу объединяется несравненный Джон Малкович. Раскрывать секретов не буду, потому что это тот случай, когда продолжение сериала не поигрывает первой части. И добавлю, что отдельных оваций заслуживают камео Мерлина Мэнсона и Шарон Стоун в гостях у Папы.⠀

“Утреннее шоу”. Кажется, этот сериал видели все. Но если вы еще не успели, вас очень интересует жизнь телевидения изнутри в условиях движения me too, обязательно ознакомьтесь. Так как продюсеру Харви Вайнштеейну дали 23 лет тюрьмы, история сериала приобретает еще большую актуальность.⠀

“Черное зеркало”, пять сезонов. Сериал называют пророческим: сценаристы воплотили в нем все свои фантазии о будущем и политике. И удивительно, что проблемы в ленте не только не выдуманные, но и со временем становятся все более актуальными.⠀

“Политик”. Красиво снятая политическая ирония. Хотя наша политическая жизнь в Украине такое, что все сериалы отдыхают.

“Какие сериалы сейчас смотрите вы и что посоветуете?” — подытожила Осадчая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Отдельного внимания заслуживает фото, которым Катя сопроводила свой новый пост. Даже в домашней расслабленной обстановке телеведущая выглядит очень стильно. Отдых пошел ей точно на пользу. Без макияжа, прически и вычурного головного убора Осадчая выглядит очень свежо и молодо.

Для домашних посиделок с родными Осадчая выбрала спортивные бархатные брюки насыщенного зеленого оттенка. В брюки заправлена атласная полосатая рубашка. Обратите внимание, что Катя оставила рукава расстегнутыми, что смотрится очень интересно. Также отметим, что атласная рубашка — must have весенне-летнего сезона! Волосы Катя Осадчая расплела, слегка завив их в крупные пряди. Получился очень стильный и одновременно удобный домашний аутфит.

А до этого Осадчая показывала другой образ — в клетчатом костюме с декоративными перьями на рукавах.

Фото: instagram.com/kosadcha

Поклонники телеведущей также поспешили оставить отзывы под ее новым постом:

“Які там серіали, тут аби поробить всі уроки що в школі задали)))”

“Почему женщины убивают- интересный сериал. Яркие костюмы, актёры всё понравилось”

“Убивая Еву” и “Почему женщины убивают”. Последний - очень эстетичен глазу. Вам понравится, Катя”

"Ранкове шоу"- останнє, що дивилася. Крутий серіал, круті актори, поки один сезон на 10 серій”

“А я смотрю сейчас сериал "Зовите повитуху" интересно смотреть, как за 60 лет поменялась медицина)”

“Понравился сериал “Тюдоры”

Скриншот поста: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Настя Каменских довела Потапа до белого каления во время выбора фильма.