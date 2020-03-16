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Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.03.2020 - 19:33
Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

В видеоролике также танцует и Катя Осадчая

Юрий Горбунов и Катя Осадчая как могут коротают время дома в связи с карантином из-за коронавируса. Известная пара телеведущих остается дома. И призывает других поступать так же. Напомним, что Осадчая записала видеообращение, в котором ссылается на своих знакомых из Италии. Те предостерегают украинцев не совершать их ошибок. Так как в свое время итальянцы несерьезно отнеслись к эпидемии коронавируса… В домашней обстановке Катя и Юра не только с сыном играют, но и забавные видео для Tik Tok снимают.

Украинские селебритис активно осваивают мега-популярную соцсеть Тik Tok, в которую пользователи выкладывают короткие забавные ролики. Одной из самых популярных страничек в этой сети может похвастаться Настя Каменских. “Украинская Ким Кардашьян” заполучила внимание более 570 тысяч фолловеров. Кстати, недавно Настя показала трендовый образ в белоснежном брючном костюме — must have весны-2020.

Телеведущий Юрий Горбунов также не хочет отставать от современных трендов. Вместе со своей супругой Горбунов записывает динамичные видео с танцами. Кстати, на обновления Горбунова в сети Тik Tok подписаны больше 100 тысяч человек.

Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео

Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео

Скриншот видео: tiktok.com/@yuriygorbunov

Для сюжета нового ролика Юрию пришлось нарядиться в черное платье! Свой образ ведущий дополнил красной фетровой шляпкой, которую также, скорее всего, позаимствовал у супруги. На ногах — удобные белые кроссовки.

В видео главную роль также играет Осадчая. Ведущая “Светской жизни” танцует в объемном брючном костюме черного цвета и белой рубашке. Кате в этом видео досталась мужская роль.

Звездная парочка забавно имитирует танцевальную пару под хит 90-х “Barbie Girl”.

Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео

Скриншот видео: tiktok.com/@yuriygorbunov

“Боа в ударе, Катя в шоке #рек #тренд #карантин”, — подписал видео Горбунов, отметив, что таким образом коротает с супругой время на карантине. “Боа” — это, скорее всего, сценического имя для забавного персонажа, которую изображает Горбунов.

@yuriygorbunov

Боа в ударе, Катя в шоке ##рек ##тренд ##карантин

Barbie Girl - 90s Pop

Видео: tiktok.com/@yuriygorbunov

Помимо того, чтобы просто дурачиться, сладкая парочка телеведущих не забывает и более “глянцевые” посты делать. Напомним, что 15 марта прошел очередной эфир шоу “Голос страны 10”. Ведущими которого являются Осадчая и Горбунов. Специально к новому эфиру Катя опубликовала серию фото с супругом.

Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео

Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео

Катя в шоке: Юрий Горбунов нарядился в женское платье и станцевал на видео

Катя Осадчая и Юий Горбунов на съемках Голоса страны 10 (фото: instagram.com/kosadcha)

Для нового эфира телеведущая выбрала элегантное платье под бронзу. Платье украшено объемными рукавами-буф — тренд сезона. Дополняет образ оригинальное массивное золотое колье. На крупных звеньях повисла человеческая фигура. Макияж телеведущей также выполнен в оттенках бронзового. К слову, обратите внимание, как выгодно такой макияж подчеркивает голубой оттенок глаз. Следует взять на заметку!

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов показали, как развлекают сына во время карантина.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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