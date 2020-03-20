Настя Каменских довела Потапа до белого каления во время выбора фильма (видео)

Поклонники пришли в восторг от нового видео Потапа и Насти
Настя Каменских и Потап также стараются найти способы чем-то занять себя и подписчиков во время карантина из-за коронавируса. Многие украинские селебритис самоизолировались и призывают фолловеров по возможности делать также. К слову, по этой причине в сети набирает популярности хештег “залишаюсь вдома”. Однако у длительный домашних посиделок есть и свои минусы. Как минимум скука. Чтобы не было уж совсем грустно, звезды готовят подборки любимых книг, фильмов и сериалов, игр и других развлечений. Настала очередь Насти и Потапа делиться любимыми фильмами. И сделали это музыканты в забавной форме.
Звездная парочка решила не просто список фильмов написать, но и подготовить забавную зарисовку. Видео появилось на страничке Потапа в мега популярной сегодня сети Tik Tok. Однако Настя также сделала перепост.
На забавном ролике Настя долго не может определиться, что же она хочет смотреть. То и дело отклоняя предложенные варианты. Потап нервничает и в итоге “взрывается”, бросая в Настю пульт.
“Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с Потапом?” — уточняет Каменских.
Видео: instagram.com/kamenskux
Конечно же, не забыла Настя поделиться списком любимых фильмов.
“Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов. Вы со мной? Тогда держите список”, — пишет исполнительница.
“Смотрели какой-то из этих?” — уточняет Каменских.
Тем временем поклонники поспешили прокомментировать ее новый пост и видео:
Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux
Напомним, ранее Каменских назвала топ-17 любимых песен для поднятия настроения.