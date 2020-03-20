Настя Каменских довела Потапа до белого каления во время выбора фильма (видео)

Настя Каменских и Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пришли в восторг от нового видео Потапа и Насти

Настя Каменских и Потап также стараются найти способы чем-то занять себя и подписчиков во время карантина из-за коронавируса. Многие украинские селебритис самоизолировались и призывают фолловеров по возможности делать также. К слову, по этой причине в сети набирает популярности хештег “залишаюсь вдома”. Однако у длительный домашних посиделок есть и свои минусы. Как минимум скука. Чтобы не было уж совсем грустно, звезды готовят подборки любимых книг, фильмов и сериалов, игр и других развлечений. Настала очередь Насти и Потапа делиться любимыми фильмами. И сделали это музыканты в забавной форме.

Звездная парочка решила не просто список фильмов написать, но и подготовить забавную зарисовку. Видео появилось на страничке Потапа в мега популярной сегодня сети Tik Tok. Однако Настя также сделала перепост.

На забавном ролике Настя долго не может определиться, что же она хочет смотреть. То и дело отклоняя предложенные варианты. Потап нервничает и в итоге “взрывается”, бросая в Настю пульт.

“Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с Потапом?” — уточняет Каменских.

Видео: instagram.com/kamenskux

Конечно же, не забыла Настя поделиться списком любимых фильмов.

“Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов. Вы со мной? Тогда держите список”, — пишет исполнительница.

Невероятная жизнь Уолтера Митти. В этом фильмы все - красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все!

Бойфренд из будущего. Оригинальное название “About time”. Тот случай, когда легкий сюжет несёт в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в своё время меня очень впечатлил.

В погоне за счастьем. Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит.

Трасса 60. Фильм о дороге жизни, за рулём который неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопросы, который нужно задать только когда знаешь ответ и ответы, на которые нет вопросов.

“Смотрели какой-то из этих?” — уточняет Каменских.

Тем временем поклонники поспешили прокомментировать ее новый пост и видео:

“Это я так мультики ребёнку выбираю”

“Аахахахахахха, это очень смешноо! Просто лучшие”

“У меня так же (( мы с мужем не можем выбрать фильм, тогда ищим ищим”

“Это же я и мой муж))”

“Оо даа! Когда я хочу посмотреть СУМЕРКИ! муж ДЖОН УИК! а сын ГАРРИ ПОТТЕРА”

“Не знаю що дивитися. Вибираю на угад”

“те саме прямо зараз))”

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Каменских назвала топ-17 любимых песен для поднятия настроения.