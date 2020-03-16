Родители-аниматоры: Осадчая и Горбунов показали, как развлекают сына во время карантина

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадчая также обратилась к поклонникам, передав важное сообщение от друзей из Италии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов, как и многие украинские звезды решили отсидеться дома в период карантина из-за коронавируса. При этом украинские звезды не спешат оставлять своих фолловеров без внимания. Несмотря на отсутствие активной светской жизни, селебритис снимают блоги в домашней обстановке. И стараются найти плюсы даже в критической ситуации. К примеру, Осадчая и Горбунов посвящают все свободное время трехлетнему сыну Ване. Звездные родители неоднократно отмечали, что из-за насыщенных графиков, у них практически не остается время на сыночка. Теперь же телеведущие изучают роль “родителей-аниматоров” на постоянной основе.

Ведущая “Светской жизни” делится с поклонниками домашними буднями и выходными. Телеведущая показывает милые фото с мужем и сыном, чего так часто раньше не делала.

Катя отмечает, что в период карантина, когда сложно выбраться за пределы дома, нужно проявлять креативность в вопросе развлечения сына. В ход идут даже комнатные растения. К примеру, на одном из снимков в блоге Осадчей Юрий Горбунов в домашней одежде вместе с Ваней занимается поливом растений.

“Идет в ход все, чем можно занять трехлетнего ребенка. И интересно, и с пользой”, — подписала снимок Катя.

Юрий Горбунов с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

На другом снимке Горбунов мило играет с сыном в его любимые игрушки — машинки. Отец и ребенок сидят на ковре, на фоне что-то показывают по телевизору.

Также звездные родители сделали селфи вместе. Горбунов и Осадчая сидят на лестнице, Юрий держит в руках телефон. На Кате, кстати, фирменная футболка “Светской жизни” с надписью “Зазирнемо за лаштунки” — одна из любимых фраз Осадчей. Телеведущая также позирует без макияжа. Следует отметить, что домашние посиделки пошли телеведущим на пользу. Они смогли немного отдохнуть, расслабиться в перерыве светских марафонов.

“Родители-аниматоры”, — с юмором подписала фото Осадчая.

Осадчая и Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что ранее Осадчая записала видеообращение к поклонникам в связи с карантином с целью предотвращения коронавируса. Напомним, что предварительно карантин продлится до 3 мая.

Украинская телеведущая призвала всех отнестись серьезно к всемирной вспышке опасной болезни. Друзья Осадчей из Италии просят украинцев не повторять их ошибки.

Видео: instagram.com/kosadcha

“Я знаю точно, если мы будет придерживаться средств безопасности, шанс не заразиться коронавирусом у нас намного выше. Все мои итальянские друзья говорят, чтобы мы не повторяли их ошибки. Потому что они несерьезно отнеслись к эпидемии. Сейчас нам нужно тщательно мыть руки, дезинфицировать поверхности. Нам нужно ограничить круг общения. Да, мы все работаем. Но после работы лучше поехать домой, не ходить по заведениям, не общаться с друзьями. Сейчас лучше пообщаться с помощью мессенджеров. Я желаю вам здоровья! “Светская жизнь” остается в эфире. Мы перенесли концерт “Вечер премьер” на осень. Но ”Светская жизнь” выходит по расписанию. До встречи! Берегите себя!” — обращается телеведущая.