Стильна Катя Осадча порадувала несподівано різноманітною підбіркою улюблених серіалів

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча також захоплює стильним домашнім образом

Катя Осадча та Юрій Горбунов, як і багато інших українських селебрітіс, залишаються вдома на період карантину. Зіркова пара телеведучих, як може розважає і шанувальників, і 3-річного сина Ваню. Осадча навіть жартома назвала себе і Юрія батьками-аніматорами. Які роблять все можливе, щоб розважити дитину. При цьому, як і багато її колег, Катя не забуває про "традиційні" добірки. Раніше ведуча "Світського життя" ділилася рекомендованим списком фільмів. На цей раз Катя, як і обіцяла, визначила список улюблених серіалів.

Катя пообіцяла фоловерам максимально розширити список улюблених ТБ-проектів: фільми, серіали.

“Про обіцяне вам кіно пам'ятаю. Обов'язково доповню попередній список фільмами різних жанрів, створеними в різні часи. А поки ділюся своїми улюбленими серіалами".

Отже, топ-6 серіалів від Каті Осадчої:

«Корона», три сезони. Той випадок, коли історію Великої Британії під час правління Єлизавети II можна вивчити, лише переглядаючи серіал. Мене особливо вразила історія виховання принца Чарльза, стосунки в шлюбі нинішньої королеви та зміни прем‘єрів. Чого тільки варта фраза: «За час мого правління ви вже п‘ятий прем’єр. Ви всі хворієте, втомлюєтеся, не хочете нести відповідальність, а я залишаюся. У мене, на відміну від вас, вибору немає»

«Молодий папа». Фантазія на тему можливого Папи. Особливої уваги заслуговує вбрання Джуда Лоу в ролі Папи Римського, який купить та ухвалює нестандартні для католицизму рішення.

«Новий папа». Зі Джудом Лоу об’єднується незрівнянний Джон Малкович. Розкривати секретів не буду, бо це той випадок, коли продовження серіалу не пограє першій частині. Та додам, що окремих овацій заслуговують камео Мерліна Менсона і Шарон Стоун в гостях у Папи.

«Ранкове шоу». Здається, цей серіал бачили всі. Але якщо ви ще не встигли й вас дуже цікавить життя телебачення зсередини в умовах руху me too, обов‘язково перегляньте. Через те, що продюсерові Харві Вайнштеейну дали 23 років в‘язниці, історія серіалу набуває ще більшої актуальності.

«Чорне дзеркало», п’ять сезонів. Серіал називають пророчим: сценаристи втілили в ньому всі свої фантазії про майбутнє та політику. Й дивовижно, що проблеми в стрічці не лише не вигадані, а й з часом стають дедалі актуальнішими.

«Політик». Красиво відзнята політична іронія. Хоча наше політичне життя в Україні таке, що всі серіали відпочивають.

"Які серіали ви зараз дивитеся і що порадите?" — підсумувала Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

Окремої уваги заслуговує фото, яким Катя супроводжувала свій новий пост. Навіть в домашній розслабленій обстановці телеведуча виглядає дуже стильно. Відпочинок пішов їй на користь. Без макіяжу, зачіски і вигадливого головного убору Осадча виглядає дуже свіжо і молодо.

Для домашніх посиденьок з рідними Осадча вибрала спортивні оксамитові штани насиченого зеленого відтінку. Заправлена в брюки атласна смугаста сорочка. Зверніть увагу, що Катя залишила рукава розстебнутими, що виглядає дуже цікаво. Також відзначимо, що атласна сорочка — must have весняно-літнього сезону! Волосся Катя Осадча розплела, злегка завивши їх у великі пасма. Вийшов дуже стильний і одночасно зручний домашній аутфіт.

А до цього Осадча показувала інший образ — у картатому костюмі з декоративними пір'ям на рукавах.

Фото: instagram.com/kosadcha

Шанувальники телеведучої також поспішили залишити відгук під її новим постом:

"Які там серіали, тут аби поробить всі уроки що в школі задали)))"

“Чому жінки вбивають - цікавий серіал. Яскраві костюми, актори все сподобалося"

"Вбиваючи Єву" і "Чому жінки вбивають". Останній - дуже естетичний оці. Вам сподобається, Катя"

"Ранкове шоу"- останнє, що дивилася. Крутий серіал, круті актори, поки один сезон на 10 серій"

"А я дивлюся зараз серіал "Кличте повитуху" цікаво дивитися, як за 60 років змінилася медицина)"

"Сподобався серіал "Тюдори"

Скріншот поста: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Настя Каменських довела Потапа до сказу під час вибору фільму.