"Стали лучше": муж Ефросининой показал их совместное фото 10-летней давности

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пара одинаково счастлива на снимках, разницей в 10 лет

Флешмоб #10yearschallenge буквально "захлестнул" соцсети: пользователи спешат поделиться и сравнить свои фото 10-летней давности. Интерактивный флешмоб не обошел и украинских звезд.

Так, поклонников своей неувядающей красотой удивила Ольга Сумская. Ведущая Катя Осадчая также повеселила своим ярким стилем в 2009 году. Надя Дорофеева рассмешила фанов забавным фото на фоне ковра, 10 лет назад певица была рыжеволосой.

Участие в флешмобе #10yearschallenge приняла также и Маша Ефросинина. Недавно ведущая и блогер показала, какой "пухленькой" была в 2009 году.

И вот, муж Ефросининой – 43-летний бизнесмен Тимур Хромаев – также присоединился к флешмобу, опубликовав на своей instagram-страничке совместное фото 10-летней давности с Машей.

Тимур Хромаев и Маша Ефросинина в флешмобе #10yearschallenge (фото: instagram.com/timur_khromaev)

"Как один день", - лаконично подписал снимок Хромаев.

Поклонники пары отметили, что Маша и Тимур – отличная пара. Главное, что они выглядели счастливо вместе как 10 лет назад, так и сегодня.

"Гарна пара… бажаю вам усього найкращого", - желает olena_.lena.

"Той випадок, коли з часом ще гарніші! Щастя вам і надалі!" - отмечает kollibri_ptashka.

"Такие красивые", - восхищается zoyka2014.

"А верхнее фото как не крути, но красивее", - считает elenaanatol.zaharova.

Тимур Хромаев и Маша Ефросинина с детьми – Наной и Сашей (фото: instagram.com/timur_khromaev)

Напомним, на данный момент Ефросинина с семьей отдыхает в Абу-Даби. Недавно ведущая показала редкое фото в стильном купальнике и напомнила своим поклонникам Деми Мур.

Видео: LITE