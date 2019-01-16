"Какие щечки": Маша Ефросинина поучаствовала во флешмобе "10 лет назад"

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Все больше звезд показывают, как они выглядели 10 лет назад

В сети набирает все большую популярность новый ностальгический флешмоб под названием 10 Year Challenge. Его суть в том, что люди сравнивают свои нынешние фото с теми, что были сделаны 10 лет назад и таким образом показывают, как они изменились за это время. В нем уже приняли участие много мировых знаменитостей, не стали отставать и украинкие селебрити. Вслед за травести-дивой Монро решилась показать, как она выглядела десятилетие назад и популярная ведущая Маша Ефросинина.

На своей странице в Instagram она опубликовала фотоколлаж, демонстрирующий ее трансформацию. Маша призналась, что 10 лет назад у нее была довольно низкая самооценка, и это стало одной из причин ее решения поучаствовать в новом челлендже.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"По хэштегу #10yearschallenge сейчас уже миллион публикаций:)) Люди развлекаются, публикуя себя с десятилетней разницей, а я, как выразился мой муж, снова подставляюсь под обстрел: "раньше вы были сексуальней/привлекательней/лучше и даже талантливей ( вот до сих пор не могу разгадать, как талант зависит от размера щек)". Возможно, и так! Но чем больше я думаю о том, почему так происходит в моем случае, тем больше убеждаюсь, что тот мой образ десятилетней давности больше связан с эмоциями, которые мой зритель испытывал, смотря то или иное шоу с моим участием! Все шоу были развлекательные и веселые, а, значит, и я воспринималась не иначе, как девочка-задор! Никто никогда не думал ни про мои ощущения при виде себя в зеркале, никому не было дела, чем вид тот был вызван - я была всего лишь одним из факторов вырабатывания реакций на проект! И это тоже справедливо! Гневить Бога не буду- мне дана невероятнейшая любовь нескольких поколений украинцев!!! Мне улыбаются и обнимают люди на улицах! Я счастливый человек!



Но в этом редком для себя челендже я сознательно участвую, чтобы показать всем, кому я нравлюсь или нет - если ты проделываешь над собой гигантскую работу, отскребаешь свою самооценку от плинтуса и, наконец, начинаешь НРАВИТЬСЯ СЕБЕ САМ- ты становишься НЕУЯЗВИМ к чужому мнению о своей внешности! #challengeaccepted #thechallengeissurviving", - откровенно написала ведущая.

Многие поклонники отметили в комментариях, что Ефросинина действительно сильно изменилась за прошедшие 10 лет - причем в лучшую сторону. Некоторые признались, что на старом фото ее сложно узнать, будто другой человек, и обратили внимание на пухлые щечки звезды. Другие также поинтересовались, сколько же Маша тогда весила.

"А я помню Вас такой как на первом фото. Вы работали тогда на новом вроде с Притулой. Но Вы тогда были тоже такой милой и открытой)";

"Респект!!! А какая разница в весе?";

"Не перестаю вами восхищаться, это как раз тот случай, когда и смотреть, и читать, и слушать вас - сплошное удовольствие";

"Які щічки. Ви подаєтe хороший приклад";

"Умная женщина с годами становится только краше";

"За 10 років Ви змінилися в кращу сторону";

"Вы очень красивая и умница. А щеки они после 25 от всех сваливают обычно к более юным";

"Вы очень круто выглядите сейчас. Светитесь вся";

"Как будто два абсолютно разных человека!!!";

"Да вы наоборот помолодели, в чем секрет.... Может вы ведьмочка";

"Оказывается, есть люди, которые с возрастом хорошеют! Маша, однозначно, вы - одна из них! Красотка и стиляга!" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина в вышиванке произвела фурор в сети. Телеведущая вместе с мужем и детьми находится на отдыхе в ОАЭ и радует поклонников красочными снимками.

К примеру, ранее Маша Ефросинина восхитила ярким образом на отдыхе.

Отметим, что Маша поделилась воспоминаниями о самом счастливом дне в жизни. Оказалось, что день рождения Маши был наполнен огромным количеством приятных событий, которые даже заставили ее пустить слезу.

Видео: РБК-Украина