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"Стали краще": чоловік Єфросиніної показав їх спільне фото 10-річної давності

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.01.2019 - 11:12
"Стали краще": чоловік Єфросиніної показав їх спільне фото 10-річної давності
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пара однаково щаслива на знімках, різницею в 10 років

Флешмоб #10yearschallenge буквально "накрилв" соцмережі: користувачі поспішають поділитися і порівняти свої фото 10-річної давності. Інтерактивний флешмоб не обійшов і українських зірок.

Так, шанувальників своєю нев'янучою красою здивувала Ольга Сумська. Ведуча Катя Осадча також повеселила своїм яскравим стилем в 2009 році. Надя Дорофєєва розсмішила фанів забавним фото на тлі килима, 10 років тому співачка була рудоволосою.

Участь у флешмобі #10yearschallenge прийняла також і Маша Єфросиніна. Нещодавно ведуча і блогер показала, якою "пухкенькою" була в 2009 році.

І ось, чоловік Єфросиніної – 43-річний бізнесмен Тимур Хромаєв – також приєднався до флешмобу, опублікувавши на своїй instagram-сторінці спільне фото 10-річної давності з Машею.

Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна

Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна у флешмобі #10yearschallenge (фото: instagram.com/timur_khromaev)

"Як один день", - лаконічно підписав знімок Хромаєв.

Шанувальники пари відзначили, що Маша і Тимур – чудова пара. Головне, що вони виглядали щасливо разом як 10 років тому, так і сьогодні.

  • "Гарна пара... бажаю вам усього найкращого", - бажає olena_.lena.
  • "Той випадок, коли з часом ще гарніші! Щастя вам і надалі!" - зазначає kollibri_ptashka.
  • "Такі красиві", - захоплюється zoyka2014.
  • "А верхнє фото як не крути, але красивіше", - вважає elenaanatol.zaharova.

Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна

Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна

Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна з дітьми

Тимур Хромаєв і Маша Єфросиніна з дітьми – Наною і Сашею (фото: instagram.com/timur_khromaev)

Нагадаємо, на даний момент Єфросиніна з родиною відпочиває в Абу-Дабі. Нещодавно ведуча показала рідкісне фото в стильному купальнику і нагадала своїм шанувальникам Демі Мур.

Відео: LITE

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