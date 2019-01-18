"Стиль — ковер": Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Однако, не внешность певица вызвала самые бурные обсуждения у поклонников

Надя Дорофеева, популярная украинская певица, участница группы "Время и Стекло", которая сейчас отдыхает с мужем Владимиром Дантесом в Дубае, присоединилась к флешмобу знаменитостей "10 лет назад". В рамках челленджа, публичные личности показывают фотоколлажи, на которых объединяют два фото — сделанное 10 лет назад и современное.

Надя Дорофеева тоже сделала такой коллаж и очень удивила поклонников своей внешностью.

Фото: Рыжеволосая Надя Дорофеева 10 лет назад (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Ну лааааадно)) вот вам) Ещё через 10 лет запощу себя блондинкой и будет Виа-Гра. #стиль #ковёр #10yearschallenge", - написала она под снимком.

На фото Надя, запечатлена еще до своей популярности и карьеры в группе "Время и Стекло". Рыжеволосая Дорофеева, одетая в ярко-зеленую юбку, принтованную фото Мадонны, черно-белую водолазку и теплый жилет коричневого цвета, вызвала много забавных комментариев по поводу ее внешности.

Скриншот: Комментарии к посту Нади Дорофеевой (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Не не не,не надо нам тебя блондинкой в Виа-гре. За эти 10 лет ты стала ещё прекраснее!";

"Красоточка;)";

"Первая лучше";

"Рыжик";

"А Рыжий натуральный цвет?";

"Ааааакрасотка! Что тогда что сейчас";

"Рыженькая огонь))";

"Да ты и не полным составом виагры, виагра";

"Красотка", - написали восторженные фанаты певицы.

Однако, даже не столько внешность знаменитости позабавила поклонников, сколько эпичный ковер на стене вызвал самые бурные обсуждения.

Скриншот: Комментарии к посту Нади Дорофеевой (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Крутой ковер,а ти супер";

"Ковёр зачетный))";

"Ковёр";

"Цвет волос то такэ, вот ковер на заднем плане";

"Ковёр - наше все )) а вообще — шикарная";

"Ковёр и юбка ммм. На стиле", - написали комментаторы.

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