"Стиль — ковер": Надя Дорофеева показала, как выглядела 10 лет назад

Однако, не внешность певица вызвала самые бурные обсуждения у поклонников
Надя Дорофеева, популярная украинская певица, участница группы "Время и Стекло", которая сейчас отдыхает с мужем Владимиром Дантесом в Дубае, присоединилась к флешмобу знаменитостей "10 лет назад". В рамках челленджа, публичные личности показывают фотоколлажи, на которых объединяют два фото — сделанное 10 лет назад и современное.
Надя Дорофеева тоже сделала такой коллаж и очень удивила поклонников своей внешностью.
Фото: Рыжеволосая Надя Дорофеева 10 лет назад (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Ну лааааадно)) вот вам) Ещё через 10 лет запощу себя блондинкой и будет Виа-Гра. #стиль #ковёр #10yearschallenge", - написала она под снимком.
На фото Надя, запечатлена еще до своей популярности и карьеры в группе "Время и Стекло". Рыжеволосая Дорофеева, одетая в ярко-зеленую юбку, принтованную фото Мадонны, черно-белую водолазку и теплый жилет коричневого цвета, вызвала много забавных комментариев по поводу ее внешности.
Скриншот: Комментарии к посту Нади Дорофеевой (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Не не не,не надо нам тебя блондинкой в Виа-гре. За эти 10 лет ты стала ещё прекраснее!";
"Красоточка;)";
"Первая лучше";
"Рыжик";
"А Рыжий натуральный цвет?";
"Ааааакрасотка! Что тогда что сейчас";
"Рыженькая огонь))";
"Да ты и не полным составом виагры, виагра";
"Красотка", - написали восторженные фанаты певицы.
Однако, даже не столько внешность знаменитости позабавила поклонников, сколько эпичный ковер на стене вызвал самые бурные обсуждения.
Скриншот: Комментарии к посту Нади Дорофеевой (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Крутой ковер,а ти супер";
"Ковёр зачетный))";
"Ковёр";
"Цвет волос то такэ, вот ковер на заднем плане";
"Ковёр - наше все )) а вообще — шикарная";
"Ковёр и юбка ммм. На стиле", - написали комментаторы.
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