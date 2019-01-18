"Деми Мур в молодости": спортивная Маша Ефросинина показала редкое фото в купальнике

Ведущая не так часто показывает себя в открытых купальниках
Маша Ефросинина продолжает набираться сил на одном из райских курортов Абу-Даби. При этом украинская телеведущая, конечно же, балует поклонников действительно очень стильными пляжными образами (к примеру, в сочно-красном платье с оголенными плечами). Но вот что интересно — Мария не так часто публикует фото в купальнике. И никаких вызывающих лишнее внимание поз.
Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала знойное фото, на котором демонстрирует подтянутую фигуру в купальнике от украинского бренда Flirt and Tan. Бикини отличается стильными трусиками с завышенной талией с ярким принтом из синих листьев.
Маша Ефросинина в купальнике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Поклонники ведущей поспешили прокомментировать ее новый "летний" выход. Кстати, некоторые отметили, что на фото их любимица похожа на голливудскую актрису Деми Мур.
Маша Ефросинина в отпуске (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, ранее Маша Ефросинина поучаствовала во флешмобе "10 лет назад" и показала, какой была "пышечкой".
Также Ефросинина поделилась секретами своего рациона.
Видео: РБК-Украина