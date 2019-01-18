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"Деми Мур в молодости": спортивная Маша Ефросинина показала редкое фото в купальнике

Lite » Мода 18.01.2019 - 17:26
"Деми Мур в молодости": спортивная Маша Ефросинина показала редкое фото в купальнике
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая не так часто показывает себя в открытых купальниках

Маша Ефросинина продолжает набираться сил на одном из райских курортов Абу-Даби. При этом украинская телеведущая, конечно же, балует поклонников действительно очень стильными пляжными образами (к примеру, в сочно-красном платье с оголенными плечами). Но вот что интересно — Мария не так часто публикует фото в купальнике. И никаких вызывающих лишнее внимание поз.

Так, на своей instagram-страничке Ефросинина опубликовала знойное фото, на котором демонстрирует подтянутую фигуру в купальнике от украинского бренда Flirt and Tan. Бикини отличается стильными трусиками с завышенной талией с ярким принтом из синих листьев.

Маша Ефросинина в купальнике

Маша Ефросинина в купальнике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники ведущей поспешили прокомментировать ее новый "летний" выход. Кстати, некоторые отметили, что на фото их любимица похожа на голливудскую актрису Деми Мур.

  • "Очень похожа на этом фото на Деми Мур в молодости", — отмечает kupalnik__victoria.
  • "Вылитая Деми Мур", — соглашается shoubiz_ua.
  • "Деми Мур? Или мяу?" — улыбается galaparisien.
  • "Мария, вы восхитительная!" — пишет cofi2015love.
  • "Маша, вы красотка!" — восхищается ekaterina_perevozki.
  • "Роскошная Мария!!! Как же мне нравитесь", — пишет innafurtat.
  • "Шикарный купальник", — отмечает ruslana_sova.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина в отпуске (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, ранее Маша Ефросинина поучаствовала во флешмобе "10 лет назад" и показала, какой была "пышечкой".

Также Ефросинина поделилась секретами своего рациона.

Видео: РБК-Украина

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