"Изменилась": Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge

Телеведущая заметно изменилась
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge, в связи с чем показала свои старые фото. Соответствующие кадры были опубликованы на странице "Светской жизни" в Instagram.
Так, на опубликованном фото видно сааме звезду, которая нарядилась в "золотой наряд". При этом на голове у Осадчей красуется привычная "шапочка".
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)
"Помните Катю Осадчую такой? Поменялась?" – говорится в подписи.
Обратим внимание, что опубликованные фото стали причиной бурного обсуждения со стороны пользователей сети.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)
"Очень изменилась. Сейчас весь образ излучает мягкость, женственность. На этих фото этого нет. Видно, что внутреннее состояние очень поменялось", - сказала пользователь Светлана Осипова.
"Катя, вы просто красотка и стройняшка", - уточнила юзер Светлана Кондратенко.
"Очень поменялась", - подчеркнула пользователь Таня.
"Взгляд как у куклы барби. Это прикольно", - сказала пользователь Виктория Чаун.
Скриншот комментариев (instagram.com/svitsketv)
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