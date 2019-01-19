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"Изменилась": Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.01.2019 - 10:24
"Изменилась": Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая заметно изменилась

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge, в связи с чем показала свои старые фото. Соответствующие кадры были опубликованы на странице "Светской жизни" в Instagram.

Так, на опубликованном фото видно сааме звезду, которая нарядилась в "золотой наряд". При этом на голове у Осадчей красуется привычная "шапочка".

&quot;Изменилась&quot;: Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

"Помните Катю Осадчую такой? Поменялась?" – говорится в подписи.

Обратим внимание, что опубликованные фото стали причиной бурного обсуждения со стороны пользователей сети.

&quot;Изменилась&quot;: Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/svitsketv)

"Очень изменилась. Сейчас весь образ излучает мягкость, женственность. На этих фото этого нет. Видно, что внутреннее состояние очень поменялось", - сказала пользователь Светлана Осипова.

"Катя, вы просто красотка и стройняшка", - уточнила юзер Светлана Кондратенко.

"Очень поменялась", - подчеркнула пользователь Таня.

"Взгляд как у куклы барби. Это прикольно", - сказала пользователь Виктория Чаун.

&quot;Изменилась&quot;: Осадчая приняла участие в флешмобе #10yearschallenge

Скриншот комментариев (instagram.com/svitsketv)

Кстати, Надя Дорофеева присоединилась к флешмобу знаменитостей "10 лет назад". В рамках челленджа, публичные личности показывают фотоколлажи, на которых объединяют два фото — сделанное 10 лет назад и современное

Как сообщалось ранее, знаменитая украинская певица Ирина Билык, которая показала подросшего сына, решила не отставать от звездных коллег и также приняла участие в популярном в сети флешмобе #10YearsChallenge

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