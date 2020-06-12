Стала бабушкой: Дженнифер Лопес познакомила сеть с новым членом семьи

Дженнифер Лопес порадовала фанатов трогательным постом, познакомив их с новым членом семьи – маленьким щенком, кличку которому пока не выбрали. Он присоединился к семейству совсем недавно, и певица даже завела для животного отдельный аккаунт. Там уже есть несколько постов – новый любимчик звездной семьи позирует с детьми Дженнифер – Максом и Эммой, а также вместе со своими «бабушкой и дедушкой» Дженнифер и ее возлюбленным Алексом Родригесом. «Привет! Я люблю свою новую семью. Вот мой папа Макс и тетя Эмми. Я люблю свою бабушку Дженнифер Лопес и дедушку Алекса Родригеса. У меня еще нет имени... Какое лучше выбрать? Тайсон или Янки Дудл?!», – так написали они под общим фото.

Семья в сборе (фото: instagram.com/jlo)

У себя в микроблоге певица также сделала трогательный пост. В ролике Макс играет с собакой, катаясь по зеленой траве. «Я люблю его! Я люблю его», – восклицает мальчик. Рядом сидит и его сестра Эмми. Дети просто светятся от счастья и обсуждают, как назвать своего нового друга. Забавно, что на аккаунт уже подписалось более 5 тысяч человек. Так что малыш явно будет новой звездой сети. Что и не удивительно с такой «бабушкой»!

Макс и пес (фото: instagram.com/jlo)

Также 50-летняя звезда в который раз доказала, что статус бабушки вряд ли изменит тот факт, что выглядит она лет на 20 моложе реального возраста. Певица показала часть своего шоу, созданного в честь ее юбилея. Видео состоит из нарезки разных кадров с репетиций и самого выступления. Знаменитость смотрится как всегда энергичной, счастливой и заряженной. Глаз не отвести!

Певица вспомнила тур (видео: instagram.com/jlo)

«Я не могу поверить, что прошел год с начала #ItsMyPartyTour! Шоу было трудом любви, и размышления об этом напоминают мне, как я не могу дождаться, чтобы увидеть все ваши прекрасные счастливые лица, когда скоро снова отправлюсь в путь!! Поделитесь со мной вашими любимыми моментами из шоу! #TBT #ThrowbackThursday», – написала Дженнифер. а в ответ получила массу комплиментов и похвал своей яркой внешности и таланту.