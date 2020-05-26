Какая же она роскошная! 50-летняя Дженнифер Лопес блеснула стройными ногами в мини-комбинезоне

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица демонстрирует совершенную фигуру

Дженнифер Лопес в который раз доказала, что возраст красоте и энергичности не помеха. Певица в прошлом году отметила 50-летний юбилей, устроив грандиозный тур по всему миру в честь такого события, снялась в фильме и выступила на «СуперБоуле»… Если бы не карантин, наверняка знойная красавица нашла бы, чем удивить и этой весной. Впрочем, она не перестает участвовать в телешоу, а также демонстрировать свою эффектную внешность, которая с годами, кажется, становится только ярче. В микроблоге певицы регулярно появляются жаркие кадры. Один из последних – именно такой.

В честь Дня Поминовения она опубликовала фото на фоне американского флага. «#LetsGetLoud для наших героев! Горжусь. Мы чтим всех тех, кто служил нашей удивительной стране и принес конечную жертву за нашу свободу. #MemorialDay», – написала звезда.

Дженнифер покорила сеть (фото: instagram.com/jlo)

На снимке Дженнифер красуется в коротком белом комбинезоне, оголившем ноги певицы. Дополняет образ глубокое декольте, замок спереди, низкий пояс – 50-летняя Лопес выглядит невероятно соблазнительно! В качестве аксессуаров она подобрала черные короткие перчатки и браслет. Завершает лук пышная укладка и сценический выразительный макияж. Поклонники оценили не только патриотичный пост своей любимицы, но и ее необыкновенную красоту. «Королева», «невероятная», «эти ноги», – не могут налюбоваться фолловеры Дженнифер.

Певица выглядит просто роскошно (фото: instagram.com/jlo)

Еще одна тема, которую просто обожают подписчики 50-летней певицы – романтические отношения с возлюбленным звезды Алексом Родригесом. Весной прошлого года знаменитый бейсболист сделал Лопес предложение руки и сердца. И весь год поклонники ждут, когда же состоится долгожданная свадьба. Помолвку пара устроила осенью прошлого года в кругу самых близких. А вот свадебная церемония должна была быть роскошной и пышной – в стиле концертов эпатажной и яркой певицы. Но, как и многим в этом году, торжество пришлось перенести. По словам инсайдеров, Дженнифер и Алекс не теряют надежды пожениться в этом году, вразу после окончания карантина.

К слову, еще одна звездная пара – Наталья Водянова и Антуан Арно – решили и вовсе перенести свадьбу на следующий год.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мила Иванова