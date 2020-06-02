Она не меняется: Дженнифер Лопес показала, какой была 21 год назад

Поклонники не верят глазам
Дженнифер Лопес в свои 50 выглядит невероятно молодой и полной энергии, что часто демонстрирует в своем микроблоге. Певица устраивает настоящие дебаты в сети по поводу того, как ей удается оставаться вот уже много лет на вершине. Сама она периодически разжигает интерес публики тем, что постит фото и видео из прошлого. Они наглядно показывают, что Лопес практически не меняется. Более того – по мнению многих поклонников, становится только красивее.
Видео в честь выхода альбома (видео: instagram.com/jlo)
Несколько часов назад на странице Дженнифер в сети появилось видео, состоящее из нарезки клипов, тренировок, выходов звезды и других интересных для любого фаната кадров. Лопес запостила их в честь годовщины выхода своего альбома «On the 6».
«Я не могу поверить, что это было 21 год назад, сегодня. У всех вас есть моя любовь сегодня и каждый день. Я здесь для вас и с вами всегда!», – написала певица. Сеть в ответ принялась писать поздравления певице, а также восхищаться, как молодо выглядит Дженнифер в сравнении даже со съемками 20-летней давности.
Комментарии к посту (фото: instagram.com/jlo)
Напомним, дебютный студийный альбом певицы был выпущен 1 июня 1991 года. Записать его Лопес решила после участия в фильме «Селена». Он стал поворотным с судьбе звезды, так как многие критики считали, что ей лучше сосредоточиться на карьере актрисы. Тем не менее, он имел успех и был воспринят критиками в основном положительно. Так что певица не стала останавливаться. Вокал Дженнифер также получил похвалу за свою многогранность и был назван критиками «соблазнительным» и «знойным». Всего было продано около трех миллионов копий в США (он стал трижды платиновым, согласно Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки) и более восьми миллионов копий по всему миру.
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Автор: Lite