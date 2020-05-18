Любовь – это главное: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес растрогали сеть романтичными фото

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Певица и ее возлюбленный наслаждаются карантином

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес – одна из самых крепких пар шоу-бизнеса, которая не привыкла скрывать чувства друг к другу. Певица периодически признается в любви Алексу с помощью соцсетей, а также обожает демонстрировать их совместный досуг. В свою очередь Родригес не скупится на романтичные посты для своей красавицы жены. На карантине страсть пары не утихла, а только разгорелась. Парочка записывает видео, где призывает всех сидеть дома и получить максимум пользы от совместного вынужденного досуга.

Дженнифер и Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад вечно молодая красавица сделала очередной трогательный пост. Она опубликовала фото, где нежно обнимает Алекса за плечи и целует, пока он читает газету. Выглядят оба счастливыми и влюбленными. «Когда заголовки выглядят так, очень важно крепче обнять тех, кого ты любишь, и сказать им, как сильно ты их любишь», – написала звезда.

Фанаты оценили галерею в почти 1,5 миллиона лайков. А в комментариях принялись писать, какая вдохновляющая пара Дженнифер и Алекса. «Моя любимая пара», «Люблю тебя, королева», «Цель», «Это всегда хорошо – быть с тем, кого мы любим», «Это такая правда»…. Примечательно, что Лопес даже вступила в небольшую переписку с фанатами, ответив первым комментаторам.

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

Экс-бейсболист и бизнесмен также сделал подобный трогательный пост. Он выбрал фото, где они с Дженнифер лежат на диване и смотрят вместе в телефон. «Самая большая выгода от того, что вы проводите так много времени дома – это быть с семьей. Иногда мы настолько заняты своей жизнью, что легко упустить из виду, насколько важно время семьи для всех нас. Не позволяйте этому времени пройти, не извлекая максимальную пользу из этого. Обнимите своих близких. Каждый день. Расслабьтесь... вместе», – написал Алекс.

Алекс также выразил свои чувства (фото: instagram.com/arod)

Напомним, пара собирается пожениться уже этим летом, сразу после окончания карантина. По слухам, торжество уже полностью спланировано и даже оплачено.

Автор: Мила Иванова