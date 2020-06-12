Стала бабусею: Дженніфер Лопес познайомила мережу з новим членом сім'ї

Дженніфер Лопес порадувала фанатів зворушливим постом, познайомивши їх з новим членом сім'ї – маленьким цуценям, прізвисько якому поки не вибрали. Він приєднався до родини зовсім недавно, і співачка навіть завела для тваринки окремий аккаунт. Там вже є кілька постів – новий улюбленець зіркової сім'ї позує з дітьми Дженніфер – Максом і Еммою, а також разом зі своїми "бабусею та дідусем" Дженніфер і її коханим Алексом Родрігесом. «Привіт! Я люблю свою нову сім'ю. Ось мій тато Макс і тітка Еммі. Я люблю свою бабусю Дженніфер Лопес і дідуся Алекса Родригеса. У мене ще немає імені... Яке краще вибрати? Тайсон або Янкі Дудл?!», – так написали вони під спільним фото.

Сім'я в зборі (фото: instagram.com/jlo)

У себе в мікроблозі співачка також зробила зворушливий пост. У ролику Макс грає з собакою, катаючись по зеленій траві. «Я люблю його! Я люблю його», – вигукує хлопчик. Поруч сидить і його сестра Емі. Діти просто світяться від щастя і обговорюють, як назвати свого нового друга. Кумедно, що на акаунт вже підписалося понад 5 тисяч осіб. Так що малюк явно буде новою зіркою мережі. Що й не дивно з такою «бабусею»!

Макс і пес (фото: instagram.com/jlo)

Також 50-річна зірка вкотре довела, що статус бабусі навряд чи змінить той факт, що виглядає вона років на 20 молодше реального віку. Співачка показала частину свого шоу, створеного на честь її ювілею. Відео складається з нарізки різних кадрів з репетицій та самого виступу. Знаменитість виглядає як завжди енергійною, щасливою і зарядженою. Очей не відвести!

Співачка згадала тур (відео: instagram.com/jlo)

«Я не можу повірити, що минув рік з початку #ItsMyPartyTour! Шоу було важко любові, і роздуми про це нагадують мені, як я не можу дочекатися, щоб побачити всі ваші прекрасні щасливі обличчя, коли скоро знову вирушу в дорогу!! Поділіться зі мною вашими улюбленими моментами з шоу! #TBT #ThrowbackThursday», – написала Дженніфер. а у відповідь отримала масу компліментів і похвали своєї яскравої зовнішності та таланту.