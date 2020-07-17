Словно подросток: 50-летняя Дженнифер Лопес поразила молодым внешним видом

Дженнифер Лопес показала новое фото, на котором выглядит не на 50, а как минимум на 30. Певица позирует с забавной молодежной прической: двумя пучками-«рожками» и челкой. Завершает образ макияж с четко подведенными глазами, чувственными губами и золотистым хайлайтером. Из одежды она выбрала серое худи с капюшоном, а из аксессуаров – крупные металлические серьги-кольца. Она смотрит в камеру с наивным и практически детским выражением лица.

Дженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Фанаты отреагировали мгновенно: они признаются певице в любви и просто не могут поверить, что ей скоро исполнится 51 год. «Вау, ты такая красивая», «Ты выглядишь, как подросток», «Ты просто невероятная», «Вечно молодая», «Как можно быть такой красивой», – не унимаются флловеры.

Певица обожает провокационные фотосессии (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, певица практически ежедневно выкладывает в сеть стильные образы. Одиз из последних – максимально соблазнительный. 50-летняя звезда рекламирует коллекцию обуви DWS – к разработке линии знаменитость приложила руку самостоятельно, еще до пандемии. На снимке, который запостила Джей Ло на своей странице, она позирует в черном кожаном наряде: топе, трусиках, сверху на которые накинула объемную куртку. Пикантный аутфит дополнили босоножки с переплетами на высоких каблуках, крупные серьги-кольца золотистого оттенка, а также гладкая укладка и необычный макияж с акцентом на глаза. Выглядела звезда просто безупречно!