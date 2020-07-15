ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Самая красивая в мире: 50-летняя Дженнифер Лопес поразила цветущим внешним видом

Среда 15 июля 2020 18:33
Самая красивая в мире: 50-летняя Дженнифер Лопес поразила цветущим внешним видом
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица выглядит «на 18»

Дженнифер Лопес показала новое фото, которое заставило сеть предположить, что певица узнала секрет вечной молодости. На снимке она позирует в красном свитере крупной вязки, под который она подобрала крупные серьги из золотистого металла. Яркий макияж с акцентом на губы в тон наряду, волосы, уложенные в безупречную укладку – последние штрихи к безупречному образу, в котором она отправилась на съемки новой серии танцевального шоу.

Самая красивая в мире: 50-летняя Дженнифер Лопес поразила цветущим внешним видом

Новое фото Дженнифер (фото: instagram.com/jlo)

Поклонники просто потеряли дар речи от такой красоты. а затем поспешили выразить свои восторги с помощью многочисленных комментариев. «Тебе 18? Потому что выглядишь ты просто огонь», «Самая красивая в мире», «Чистый огонь», «Невероятная», «О боже, ты просто восхитительная», «Ты мое солнце», «Это так возбуждает, королева», «Эта улыбка это все», «как можно не любить ее всю», «Выглядишь прекрасно, как всегда»…

Напомним, ранее певица показала, как она поддерживает себя в столь безупречной форме. Оказывается, вместе с мужем Алексом Родригесом они устраивают совместные тренировки на свежем воздухе. Дженнифер, к слову, старается всегда выбрать откровенный наряд, чтобы в который раз продемонстрировать идеальную подтянутую фигуру. Что ж, поклонникам 50-летней дивы есть чему у нее поучиться.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Дженнифер Лопеспевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь