Самая красивая в мире: 50-летняя Дженнифер Лопес поразила цветущим внешним видом

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица выглядит «на 18»

Дженнифер Лопес показала новое фото, которое заставило сеть предположить, что певица узнала секрет вечной молодости. На снимке она позирует в красном свитере крупной вязки, под который она подобрала крупные серьги из золотистого металла. Яркий макияж с акцентом на губы в тон наряду, волосы, уложенные в безупречную укладку – последние штрихи к безупречному образу, в котором она отправилась на съемки новой серии танцевального шоу.

Новое фото Дженнифер (фото: instagram.com/jlo)

Поклонники просто потеряли дар речи от такой красоты. а затем поспешили выразить свои восторги с помощью многочисленных комментариев. «Тебе 18? Потому что выглядишь ты просто огонь», «Самая красивая в мире», «Чистый огонь», «Невероятная», «О боже, ты просто восхитительная», «Ты мое солнце», «Это так возбуждает, королева», «Эта улыбка это все», «как можно не любить ее всю», «Выглядишь прекрасно, как всегда»…

Напомним, ранее певица показала, как она поддерживает себя в столь безупречной форме. Оказывается, вместе с мужем Алексом Родригесом они устраивают совместные тренировки на свежем воздухе. Дженнифер, к слову, старается всегда выбрать откровенный наряд, чтобы в который раз продемонстрировать идеальную подтянутую фигуру. Что ж, поклонникам 50-летней дивы есть чему у нее поучиться.