Само вдохновение: 50-летняя Дженнифер похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Певица показала, как провела выходные

Дженнифер Лопес показала, как весело провела солнечные выходные. Певица загорала, наслаждалась плаванием в бассейне и общением с семьей. В своем Instagram она запостила видео, где сидит на плавательном круге в виде пончика. Дженнифер, идеальная фигура которой вот уже который год сводит с ума поклонников, примерила черный сплошной купальник с принтом на груди. Волосы она собрала в пучок на затылке, а из аксессуаров ей хватило солнцезащитных очков. Длинные стройные ноги, точеные руки и пышные формы красавицы стали главным украшением ролика. И настоящим вдохновением для подписчиков звезды.

Дженнифер показала, как провела выходные (видео: instagram.com/jlo)

«Вау», «Горячая мамочка», «Ты совершенна», «Как можно быть такой красивой», «Ты невероятная», «Восхитительна», – пишут фанаты вечно молодой красавицы. Также на днях Дженнифер продемонстрировала фото с колумбийским певцом Малумой – пара готовится к совместному выступлению. Напомним, ранее артисты уже много раз сотрудничали. В прошлом году они даже сыграли в кино. В в комедии «Женись на мне» 26-летний музыкант сыграл возлюбленного Лопес. По сюжету героиня Лопес – поп-певица, которая незадолго до свадьбы узнает об измене своего жениха, которого играет Малума, с ее помощницей. После этого вышедшая из себя звезда выходит на сцену и в сердцах выбирает случайного мужчину, который станет ее мужем вместо изменщика. Им оказался простой учитель математики (Оуэн Уилсон).

Дженнифер Лопес и Малума (фото: instagram.com/jlo)

Когда фильм выйдет в прокат, пока что неясно. Но судя по количеству восхищенных комментариев под общими снимками пары, он явно будет иметь успех. На фото Дженнифер примерила золотистый топ, открывающий ее роскошную грудь, а также облегающие леггинсы. Выглядит певица соблазнительной и как всегда полной энергии. Парень примерил яркий костбм с принтом. Разумеется, фанаты не стали молчать, засыпав обоих комплиментами.