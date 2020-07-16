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В коже с головы но ног: 50-летняя Дженнифер Лопес блистает в пикантной фотосессии

Четверг 16 июля 2020 20:21
В коже с головы но ног: 50-летняя Дженнифер Лопес блистает в пикантной фотосессии
Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда представила новую коллекцию обуви

Дженнифер Лопес устроила новую фотосессию, для которой подобрала очередной пикантный образ. 50-летняя певица рекламирует коллекцию обуви DWS – разработкой линии наменитость занималась еще до пандемии. На снимке Джей Ло позирует в черном кожаном наряде: топе, трусиках, сверху на которые накинула объемную куртку. Образ дополнили босоножки с переплетами на высоких каблуках, крупные серьги-кольца золотистого оттенка, а также гладкая укладка и необычный макияж с акцентом на глаза. Выглядела звезда просто безупречно!

В коже с головы но ног: 50-летняя Дженнифер Лопес блистает в пикантной фотосессии

Джей Ло в новой фотосесии (фото: instagram.com/jlo)

Кадр, который Дженнифер запостила на своей странице в Instagram, буквально свел с ума ее подписчиков: «Ты невероятная», «Горячо», «Ей не может быть 50», «Просто невероятная», «Фигура и обувь просто супер», «Можно и мне такую фигуру?», «Просто ролевая модель» , – не утихают разговоры в сети.

Напомним, ранее певица показала яркий образ в красном свитере и губами ему в тон, который примерила для съемок программы World of Dance. Звезда выглядит столь свежо и соблазнительно, что поклонники просто не могли налюбоваться.

В коже с головы но ног: 50-летняя Дженнифер Лопес блистает в пикантной фотосессии

Дженнифер все так же прекрасна (фото: instagram.com/jlo)

К слову, над своим идеальным телом Лопес трудится регулярно и тщательно. Звезда не пропускает тренировок, которые часто устраивает вместе со своим бойрендом и будущим мужем Алексом Родригесом. Счастливое семейство привыкло вдохновлять многочисленных фолловеров на спортивные подвиги.

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Новости Украины певецДженнифер Лопес
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