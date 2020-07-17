Немов підліток: 50-річна Дженніфер Лопес вразила молодим зовнішнім виглядом

Дженніфер Лопес показала нове фото, на якому виглядає не на 50, а як мінімум на 30 років. Співачка позує з кумедною молодіжною зачіскою: двома пучками-«ріжками» і чубчиком. Завершує образ макіяж з чітко підведеними очима, чуттєвими губами і золотистим хайлайтером. З одягу вона вибрала сіре худі з капюшоном, а з аксесуарів – великі металеві сережки-кільця. Вона дивиться в камеру з наївним і практично дитячим виразом обличчя.

Дженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Фанати відреагували миттєво: вони визнаються співачці в любові і просто не можуть повірити, що їй скоро виповниться 51 рік. «Вау, ти така красива», «Ти виглядаєш, як підліток», «Ти просто неймовірна», «Вічно молода», «Як можна бути такою красивою», – не вгамовуються вони.

Співачка обожнює провокаційні фотосесії (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, співачка практично щодня викладає в мережу стильні образи. Одиз з останніх – максимально спокусливий. 50-річна зірка рекламує колекцію взуття DWS – до розробки лінії знаменитість доклала руку самостійно, ще до пандемії. На знімку, який запостила Джей Ло на своїй сторінці, вона позує в чорному шкіряному вбранні: топі, трусиках, зверху на які накинула об'ємну куртку. Пікантний аутфіт доповнили босоніжки з палітурками на високих підборах, великі сережки-кільця золотистого відтінку, а також гладка укладка і незвичайний макіяж з акцентом на очі. Виглядала зірка просто бездоганно!