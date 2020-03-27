Слишком мило! Кайли Дженнер "осчастливила" сеть необычным фото 2-летней дочери

Кайли Дженнер обожает свою 2-летнюю дочь Сторми. Впрочем, как и подписчики 22-летней миллиардерши. Тем более что звездная мама всегда старается найти оригинальный способ показать их с дочерью яркие будни. Так, Кайли и Сторми проводят время за играми, приготовлением десертов, фигурируют в одинаковых нарядах и даже посещают вместе тусовки.

Недавно Дженнер также привлекла ребенка к бизнесу – новая косметическая линия Кайли была создана под вдохновением от любимых вещей и цветов девочки. Во время карантина необычных фото с малышкой стало еще больше. Даже дома Кайли не перестает одевать Сторми в красочные наряды, радуя фолловеров и вдохновляя их на веселый досуг.

Новое фото малышки (фото: instagram.com/kyliejenner)

А несколько часов назад знаменитая красавица превзошла сама себя, показав максимально милое фото. Сторми лежит в ванной, наполненной до краев пеной, так что видно только сияющее личико девочки. «Это фото делает меня счастливой», – написала Дженнер. Сеть тут же взорвалась ответными восторгами. «Это фото делает меня счастливой тоже!», – написал Хейли Бибер. «Это делает меня невероятно счастливой», – не стала сдерживать эмоций Ким Кардашьян, старшая сестра Кайли. «Эта картинка делает счастливыми всех!», «Это слишком мило», – пишут и другие пользователи сети.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Сторми родилась 1 февраля 2018 от союза Кайли с рэпером Трэвисом Скоттом. Появление на свет малышки в первое время только укрепило отношения двух знаменитостей, которые поначалу скрывали их. Пара часто публиковала совместные семейные снимки, благодаря друг друга за такое счастье. Но постепенно эйфория сменилась отстраненностью. Осенью прошлого года Кайли и Трэвис решили расстаться, чтобы разобраться в своих чувствах. Мешали паре и насыщенные рабочие графики. Впрочем, они продолжают видеться и, по словам инсайдеров, вполне могут еще воссоединиться.