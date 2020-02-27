Любовь всей моей жизни: Кайли Дженнер опубликовала трогательные фото с любимым человеком

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда растрогала поклонников

Кайли Дженнер умеет растрогать своих фанатов, сделав упор на главном – на любимых людях. Так, львиная доля фото девушки – это снимки с ее дочерью Сторми, которой 1-го февраля исполнилось 2 года. В последнее время знаменитая мама уделяет ей особо много внимания. И даже новую коллекцию косметики собственного бренда Kylie Cosmetics она посвятила девочке. Названная Stormi Collection, она создана под вдохновением от любимых оттенков малышки, а в ее дизайне фигурируют обожаемые Сторми бабочки.

Кайли и Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Много в микроблоге звезды и фото из повседневной жизни с малышкой. Несколько дней назад она продемонстрировала фото, где Сторми красуется в белом топе, шортах и кроссовках. Завершают образ маленькой фэшионисты крупные серьги с ее именем.

Девочка обожает яркие образы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько часов назад на странице Кайли появились новые фото с девочкой. Молодая мама запостила фото с малышкой и написала: "Любовь всей моей жизни". На них Сторми красуется в черном спортивном костюме с красными надписями на рукавах. Дополняют образ девочки массивные кроссовки, а также сумочка с камнями на ремешке и треугольной формы серьги. Волосы Кайли заплела дочери в ее "фирменную" прическу – множество хвостиков. К слову, девочка, как и ее мама, обожает позировать. Она принимает различные позы и посылает в камеры воздушные поцелуи.

Сторми в новом луке (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, дочь Кайли родила от рэпера Трэвиса Скотта, с которым состояла в отношениях с весны 2017-го года. О своей беременности Кайли долгое время не сообщала публике, поэтому она стала настоящей неожиданностью в свое время для фанатов. После рождения дочери пара еще больше сблизилась, часто выражая свои чувства в сети и на людях. Тем более неожиданной стала новость, что Кайли и Трэвис решили расстаться. По словам инсайдеров, пара взяла паузу, чтобы разобраться в своих отношениях.