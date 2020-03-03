Тяжелый люкс: Кайли Дженнер с двухлетней дочкой в одинаковых нарядах от Dior растрогала фанов

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звездная мама для своей наследницы выбирает только самое лучшее

Кайли Дженнер, несмотря на всю свою внешнюю “гламурность” успела зарекомендовать себя, как очень любящая жена и мама. 22-летняя модель и бизнес-леди очень часто публикует милые фото и видео со своей двухлетней дочкой — малышкой Сторми. Кайли ради дочурки готова на все и ничего для нее не жалеет. Девочка, несмотря на еще совсем юный возраст, может похвастаться гардеробом топ-модели. У Сторми есть наряды от ведущих мировых брендов за немалые деньги. Что уж поделать, когда твоя мама — признанная модница и любительница “тяжелого люкса”?!

Как известно, сейчас Кайли с дочкой и в компании своих подруг проводит отпуск на Багамах. Сама юная миллиардерша по версии Forbes, как обычно, раскошелилась на самые изысканные курорты и наряды. Красотка не забывает каждый день засыпать многомиллионную армию фолловеров (а это 164 млн подписчиков) сочными снимками в купальниках и стильных нарядах. Еще одна главная героиня ее постов — малышка Сторми.

Кайли Дженнер с дочкой Сторми на Багамах (фото: instagram.com/kyliejenner)

Особенно звездной мамочке полюбилась идея family look. У всемирно известных брендов Кайли заказывает дорогие наряды себе и дочке. И с удовольствием потом позирует с ней в одинаковых аутфитах.

Для очередной “заморской прогулки” на Багамах Кайли и Сторми выбрали платья от французского Дома моды Christian Dior. На маме с дочкой красуются облегающие мини-платья нежной бело-розовой расцветки, декорированные символикой бренда. Для себя звездная мамочка выбрала более пикантный наряд — платье с глубоким декольте, разрезом и оголенными плечами. Наряд идеально подчеркнул пышные формы своей обладательницы. В дополнение пляжному луку идет также мягкая сумочка на плечо — также от Dior. Голову модели прикрывает соломенная шляпка с белой лентой. А вот волосы Кайли распустила.

Сторми (фото: instagram.com/kyliejenner)

Наследница знаменитой бизнес-леди также в коротком платье с бретельками-бантиками. На ножках — удобные сандалии в тон платью. В руках — любимая кукла. Девочка с двумя забавными хвостиками сосредоточенно смотрит в камеру. К слову, звездная мама даже об аксессуарах для дочери позаботилась, надев ей на руку золотой браслет.

“Надеюсь, она захочет быть похожей на меня всегда”, — подписала фото с дочкой Кайли.

Фото: instagram.com/kyliejenner

Конечно же, на этом образы звездной мамы не закончились. Вечером бизнес-леди показала другой свой соблазнительный образ. Только на этот раз Дженнер позирует уже без дочки.

На Кайли — короткое бархатное платье от Chanel. Платье экстремально облегает формы модели. Свой летний аутфит Дженнер дополнила также сумочкой из новой коллекции Chanel. Игривый аксессуар оформлен в форме молочного пакета с тисненым логотипом и на золотой цепочке. Довершают образ солнцезащитные очки с розовым стеклом, золотые подвески и “россыпь” золотых браслетов.

Напомним, ранее Кайли Дженнер опубликовала трогательные фото с любимым человеком.