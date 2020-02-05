Королева офиса: Кайли Дженнер покорила роскошным телом в необычных образах для Harper's BAZAAR

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда украсила мартовский выпуск

Кайли Дженнер – самая молодая миллиардерша в мире. Карьеру известная телевизионная и insta-личность начала в шоу о семействе Кардашьян. Но самые большие деньги заработала благодаря своему предпринимательскому таланту. Юный бьюти-магнат просто одержима своей работой: Кайли проводит в офисе собственной компании Kylie Cosmetics много времени, беря на себя самые важные вопросы. На этом и сделали акцент редактора известного глянца. Американский Harper's BAZAAR сумел соединить образ роскошной красотки и офисного работника, превратив Дженнер в королеву.

Новая обложка Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли примерила для фотосессии множество роскошных нарядов из кутюрных коллекций: Dolce & Gabbana, Valentino, Giambattista Valli, Carolina Herrera, Oscar de la Renta… Дополнили все украшения от лучших ювелирных брендов, а в довершение образа стилисты добавили высокие парики. Кайли позирует на фоне привычных всем офисных вещей: кулера, принтера, ряда рабочих столов… Правда, эти предметы в бьюти-пространстве самой юной представительницы династии выглядят несколько иначе.

Такой мы ее еще не видели! (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я не думала, что это может быть моей работой. Хотя я всегда любила макияж и была одержима помадами"…

Офисные стены в Kylie Cosmetics окрашены в белый цвет с черными и нежно-розовыми акцентами. Все сотрудники сидят в аккуратных кабинах со стеклянными стенами, вооруженные одинаковыми розовыми канцелярскими принадлежностями… А гламурную нотку придают автомат с шампанским, прилавки с розовыми конфетами и розовые бархатные веревки по всем офису… Кажется, будто Кайли перенесла все свои детские фантазии об идеальном бизнесе сюда. И они работают!

Кайли в роскошной фотосессии (фото: instagram.com/kyliejenner)

Издание представило несколько обложек. Одна из них выполнена в духе старых картин, где Кайли предстала в роли знатной особы. Вторая – современная, которая показывает привычную всем звезду. В фотосессии также приняла участие 2-летняя дочь Дженнер. В интервью девушка рассказала о том, что представляет собой ее быт и рабочие будни. Хотя она крайне занятой человек, проводить время с дочерью – просто необходимость для нее. "После того как я забеременела, я провела так много времени дома, мне это нравится!, – говорит она. "Я люблю лежать в своей постели, смотреть фильмы и забывать о мире. Иногда я беру выходной, позволяю няням выходной и тусуюсь дома со Сторми".