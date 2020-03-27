Занадто мило! Кайлі Дженнер "ощасливила" мережу незвичайним фото 2-річної доньки

Кайлі Дженнер обожнює свою 2-річну дочку Стормі. Втім, як і послідовувачі 22-літньої мільярдерки. Тим більше що зіркова мама завжди намагається знайти оригінальний спосіб показати їх з дочкою яскраві будні. Так, Кайлі і Стормі проводять час за іграми, приготуванням десертів, фігурують в однакових вбраннях і навіть відвідують разом тусовки.

Нещодавно Дженнер також привернула дитину до бізнесу – нова косметична лінія Кайлі була створена під враженням від улюблених речей і колоьрів дівчинки. Під час карантину незвичайних фото з малятком стало ще більше. Навіть вдома Кайлі не перестає одягати Стормі в барвисті вбрання, милуючи фоловерів і надихаючи їх на веселе дозвілля.

Нове фото малятка (фото: instagram.com/kyliejenner)

А кілька годин тому знаменита красуня перевершила сама себе, показавши максимально миле фото. Стормі лежить у ванній, наповненій до країв піною, так що видно тільки сяюче личко дівчинки. «Це фото робить мене щасливою», – написала Дженнер. Мережа тут же вибухнула відповідними захватами. «Це фото робить мене щасливою теж!», – написав Хейлі Бібер. «Це робить мене неймовірно щасливою», – не стала стримувати емоцій Кім Кардашьян, старша сестра Кайлі. «Ця картинка робить щасливими всіх!», «Це дуже мило», – пишуть і інші користувачі мережі.

Кайлі і Стормі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, Стормі народилася 1 лютого 2018 від союзу Кайлі з репером Тревісом Скоттом. Поява на світ малюка в перший час тільки зміцнила відносини двох знаменитостей, які спочатку приховували їх. Пара часто публікувала спільні сімейні знімки, дякуючи одне одному за таке щастя. Але поступово ейфорія змінилася відстороненістю. Восени минулого року Кайлі і Тревіс вирішили взяти паузу, щоб розібратися у своїх почуттях. Заважали парі і насичені робочі графіки. Втім, вони продовжують бачитися і, за словами інсайдерів, цілком можуть ще возз'єднатися.