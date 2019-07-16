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Слишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.07.2019 - 22:30
Слишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикини
Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-летняя красотка засыпала сеть соблазнительными фото

Кайли Дженнер в последнее время с головой нырнула в работу. В связи с выходом новой коллекции макияжа ей даже некогда было постить любимые селфи. Но, похоже, в графике юной звезды наконец наметился долгожданный отпуск. За минувшие несколько дней Кайли буквально засыпала сеть откровенными снимками. Многие из них она подписала коротко, но емко: "Летняя любовь", "Лучик солнечного света"…

Слишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикиниСлишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикиниСлишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикини

Слишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикиниКайли совмещает приятное с полезным (фото: instagram.com/kyliejenner) 

Впрочем, Дженнер наверняка поехала не просто отдыхать. Девушка позирует в соблазнительном купальнике небесно-голубого оттенка, который отлично вписался в морской пейзаж. Бикини, что едва прикрывает знаменитые формы девушки, яркий логотип Chanel на плавках, крупная золотая цепочка на талии, золотые серьги и браслеты… Дополняет пляжный образ яркий макияж и роскошная "мокрая" укладка. Скорее всего фотосессия приурочена к запуску очередной новинки от Kylie Skin.

Слишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикиниСлишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикиниСлишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикиниДевушка участвует в новой съемке (фото: instagram.com/kyliejenner) 

Позже она опубликовала множество кадров в белом платье. Судя по антуражу и образу звезды, съемка продолжается. Мини-платье с пышными присобранными рукавами дополнили массивные золотистые серьги. Кайли позирует на берегу моря, сидя на деревянном кресле. Такой отрыв от привычной действительности сказался на Кайли отлично. Она решила не просто показать массу фото, а и поделиться своими мыслями и вдохновением. В последнем посте, где она стоит, раскинув руки, на фоне заката, звезда написала длинное послание для фолловеров.

Слишком горячо! Кайли Дженнер соблазняет пышными формами в откровенном бикини

Девушка гордится собой и делится вдохновением с подписчиками (фото: instagram.com/kyliejenner) 

"Я горжусь собой, своим сердцем и своей силой. Расти в свете миллионов обращенных на тебя глаз просто ненормально. Я потеряла друзей по пути, и также иногда я теряла себя. Моей первой татуировкой было «здравомыслие», чтобы каждый день напоминать себе о важности сохранить его. Я боролась с тревогой всю свою молодую взрослую жизнь и после рождения моего ребенка я справилась со всеми внутренними взлетами и падениями. Я чувствовала, что должна снова найти себя полностью. Я многое держу при себе, но просто хотела поделиться и дать вам знать, что я человек. Моя жизнь не идеальна, и то, что вы видите здесь в социальных сетях, – это просто поверхность. Будьте нежнее с собой, двигайтесь и отпустите. Мы все способны на великие дела, достойны любви и можем выражать себя свободно. Делайте больше того, что делает вас счастливыми и будьте непримиримыми. Сейчас ваш сезон! У всех нас великолепная судьба".

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