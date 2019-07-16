ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Занадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 22:30
Занадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікіні
Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна красуня засипала мережу спокусливими фото

Кайлі Дженнер останнім часом з головою поринула в роботу. У зв'язку з виходом нової колекції макіяжу їй навіть ніколи було постити улюблені селфи. Але, схоже, у графіку юної зірки нарешті намітився довгоочікувана відпустка. За минулі кілька днів Кайлі буквально засипала мережу відвертими знімками. Багато з них вона підписала коротко, але ємко: "Літня любов", "Промінчик сонячного світла"...

Занадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікініЗанадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікініЗанадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікіні

Занадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікініКайлі поєднує приємне з корисним (фото: instagram.com/kyliejenner)

Втім, Дженнер не просто поїхала відпочивати. Дівчина позує в спокусливому купальнику небесно-блакитного відтінку, який чудово вписався в морський пейзаж. Бікіні, що ледве прикриває знамениті форми дівчани, яскравий логотип Chanel на плавках, великий золотий ланцюжок на талії, золоті сережки та браслети... Доповнює пляжний образ яскравий макіяж і розкішна "мокра" укладка. Фотосесія приурочена до запуску чергової новинки від Kylie Skin.

Занадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікініЗанадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікініЗанадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікініДівчина бере участь у новій зйомці (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пізніше вона опублікувала безліч кадрів в білому платті. Судячи з антуражу і образу зірки, зйомка триває. Міні-сукню з пишними незвичайними рукавами доповнили масивні золоті сережки. Кайлі позує на березі моря, сидячи на дерев'яному кріслі. Такий відрив від звичної дійсності позначився на Кайлі відмінно. Вона вирішила не просто показати масу фото, а й поділитися своїми думками і натхненням. В останньому пості, де вона стоїть, розкинувши руки, на тлі заходу, зірка написала довге послання для фоловерів.

Занадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікініДівчина пишається собою і ділиться з натхненням передплатниками (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я пишаюся собою, своїм серцем і своєю силою. Рости в світлі мільйонів звернених на тебе очей просто ненормально. Я втратила друзів по дорозі і також іноді я втрачала себе. Моїм першим тату було «розсудливість», щоб щодня нагадувати собі про важливість зберегти його. Я боролася з тривогою все своє молоде доросле життя і після народження моєї дитини я впоралася з усіма внутрішніми злетами і падіннями. Я відчувала, що повинна знову знайти себе повністю. Я багато тримаю при собі, але просто хотіла поділитися і дати вам знати, що я людина. Моє життя не ідеальне, і те, що ви бачите тут в соціальних мережах, – це просто поверхня. Будьте ніжніше з собою, рухайтеся і відпустіть. Ми всі здатні на великі справи, гідні любові і можемо виражати себе вільно. Робіть більше того, що робить вас щасливими і будьте непримиренними. Зараз ваш сезон! У всіх нас чудова доля".

Я не ідеальна: Ірина Шейк відверто розповіла про особисте життя, кар'єру і б'юті-звички Бездоганна пара: Наталія Водянова з'явилася в Монако в розкішній сукні під руку з коханим
Новини України модельКім КардашянКайли Дженнер
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся