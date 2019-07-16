Занадто гаряче! Кайлі Дженнер спокушає пишними формами у відвертому бікіні

Кайлі Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-річна красуня засипала мережу спокусливими фото

Кайлі Дженнер останнім часом з головою поринула в роботу. У зв'язку з виходом нової колекції макіяжу їй навіть ніколи було постити улюблені селфи. Але, схоже, у графіку юної зірки нарешті намітився довгоочікувана відпустка. За минулі кілька днів Кайлі буквально засипала мережу відвертими знімками. Багато з них вона підписала коротко, але ємко: "Літня любов", "Промінчик сонячного світла"...

Кайлі поєднує приємне з корисним (фото: instagram.com/kyliejenner)

Втім, Дженнер не просто поїхала відпочивати. Дівчина позує в спокусливому купальнику небесно-блакитного відтінку, який чудово вписався в морський пейзаж. Бікіні, що ледве прикриває знамениті форми дівчани, яскравий логотип Chanel на плавках, великий золотий ланцюжок на талії, золоті сережки та браслети... Доповнює пляжний образ яскравий макіяж і розкішна "мокра" укладка. Фотосесія приурочена до запуску чергової новинки від Kylie Skin.

Дівчина бере участь у новій зйомці (фото: instagram.com/kyliejenner)

Пізніше вона опублікувала безліч кадрів в білому платті. Судячи з антуражу і образу зірки, зйомка триває. Міні-сукню з пишними незвичайними рукавами доповнили масивні золоті сережки. Кайлі позує на березі моря, сидячи на дерев'яному кріслі. Такий відрив від звичної дійсності позначився на Кайлі відмінно. Вона вирішила не просто показати масу фото, а й поділитися своїми думками і натхненням. В останньому пості, де вона стоїть, розкинувши руки, на тлі заходу, зірка написала довге послання для фоловерів.

Дівчина пишається собою і ділиться з натхненням передплатниками (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я пишаюся собою, своїм серцем і своєю силою. Рости в світлі мільйонів звернених на тебе очей просто ненормально. Я втратила друзів по дорозі і також іноді я втрачала себе. Моїм першим тату було «розсудливість», щоб щодня нагадувати собі про важливість зберегти його. Я боролася з тривогою все своє молоде доросле життя і після народження моєї дитини я впоралася з усіма внутрішніми злетами і падіннями. Я відчувала, що повинна знову знайти себе повністю. Я багато тримаю при собі, але просто хотіла поділитися і дати вам знати, що я людина. Моє життя не ідеальне, і те, що ви бачите тут в соціальних мережах, – це просто поверхня. Будьте ніжніше з собою, рухайтеся і відпустіть. Ми всі здатні на великі справи, гідні любові і можемо виражати себе вільно. Робіть більше того, що робить вас щасливими і будьте непримиренними. Зараз ваш сезон! У всіх нас чудова доля".