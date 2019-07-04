Не макияжем единым: Кайли Дженнер показала роскошное тело в пикантной съемке для своего бренда

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-летняя красотка знает, как привлечь внимание

Кайли Дженнер, как известно, недавно была признана самой молодой миллиардершей в мире. Проекты, за которые она берется, чаще всего имеют оглушительный успех. Но самое главное ее детище – марка косметики Kylie Cosmetics. Бренд она основала еще в 2015-м году, и первая же коллекция разошлась просто молниеносно – за 30 секунд. На 2018-й год доход младшей из знаменитой династии оценивался в $ 900 млн. Такой успех с одной стороны можно объяснить популярностью Дженнер, но трудолюбие и нюх на бьюти-тренды у нее также не отнимешь. 21-летняя звезда знает, что нужно ее подписчицам, и с удовольствием обеспечивает многомиллионную армию фанатов новинками.

Кайли в новой откровенной съемке (фото: instagram.com/kyliejenner)

На днях Кайли представила очередную линию – летняя коллекция состоит из множества незаменимых летних продуктов для любой девушки. В этот раз она носит яркий и по-летнему беззаботный характер. Здесь есть тени красочных оттенков, сочные блески для губ, хайлайтеры, румяна… Коллекция поступит в продажу уже скоро – 10 июля. Для ее промо была создана роскошная пляжная фотосессия, где сама кайли предстала в откровенных образах. Она примерила соблазнительные купальники, мини-юбки, золотистые аксессуары. И, конечно же, без выразительного макияжа также не обошлось. К слову, теперь Кайли стареется в каждом посте продемонстрировать действие новой линии.

Новая коллекция девушки скоро поступит в продажу (фото: instagram.com/kyliejenner)

Несколько часов назад девушка порадовала фолловеров новыми жаркими кадрами. Кайли примерила белую кофточку с молнией посередине, которую, впрочем, не стала застегивать. Откровенный наряд практически полностью открыл пышную грудь Кайли и во всей красе продемонстрировал загорелую кожу, покрытую синянием – наверняка Дженнер использовала средства из новой линии или же продукты для кожи, разработанные Ким Кардашьян. Напомним, 38-летняя знаменитость выпустила целую серию средств для безупречной кожи всего тела. Дополняют картину изысканное колье на шее. А также яркий макияж в бежево-изумрудных оттенках. К слову, Кайли тут же указала, какие тени использовала: Aqua Mama & Deep Sea Dreams. Так что наверняка их раскупят первыми.