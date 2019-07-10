Кайли Дженнер подчеркнула формы пикантным нарядом с "диким" принтом

Кайли Дженнер (фото: www.instagram.com/kyliejenner/)

21-летняя красотка привлекает внимание к своей новой коллекции

Кайли Дженнер знает: лучшего пиара, чем откровенные снимки, не найти. Поэтому накануне выпуска своей новой косметической коллекции Under The Sea она подготовила "горячий" пост. Девушка опубликовала пару селфи, где она одета в комбинезон, плотно облегающий ее роскошное тело. Разумеется, наряд любимой расцветки всего семейства – леопардовой. Такой образ сделал Кайли соблазнительной и знойной, выгодно подчеркнув пышные грудь и бедра, а также тонкую талию и руки. Завершили лук массивные золотые серьги, яркий макияж и не менее "хищный", чем одежда, маникюр с длинными ногтями.

Кайли в новом эпатажном образе (фото:instagram.com/kyliejenner)

"Привет! Моя летняя коллекция поступит в продажу завтра", – коротко написала звезда, справедливо решив, что фото говорят сами за себя. Поклонники не смогли сдержать слов восторга, отметив, что Кайли невероятно хороша, а коллекция еще лучше.

Кайли Миноуг представила свою бьюти-марку (фото: instagram.com/kylieminogue)

К слову, младшую сестру именитой династии, как и Ким, настиг бизнес-скандал. Знаменитая певица Кайли Миноуг недавно представила свой бьюти-бренд. Над названием косметической марки австралийская красотка думала недолго, назвав ее коротко и емко в честь себя, любимой – Kylie. Проблемы начались, когда Кайли Дженнер, которая построила целый бьюти-гигант под таким же именем, решила отстаивать свои права. Девушка подала в суд на певицу, но адвокаты Миноуг легко доказали правоту своей клиентки. Дело в том, что название Кайли Миноуг официально зарегистрировала еще в 1996-м году. В то время как бренд Дженнер основан лишь в 2014-м. Так что 51-летня певица имеет полное право выпускать косметику под таким же именем.

Кайли как могла боролась за свои права, но проиграла (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что сама певица с юмором отнеслась ко всему произошедшему. Она заявила, что уважает работу своей тезки, но при всем этом Дженнер должна понимать, что в мире существует больше, чем одна Кайли. Более того – они могут спокойно сосуществовать. Также она рассказала, что в юности ей приходилось все время объяснять, как пишется ее имя. Дело в том, что для женщин ее поколения оно достаточно редкое. И Миноуг весьма благодарна Дженнер, что та так сильно его прославила.