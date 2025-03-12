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Хто такий Артур Бабич: від українського блогера до зрадника і громадянина РФ

Середа 12 березня 2025 22:03
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Хто такий Артур Бабич: від українського блогера до зрадника і громадянина РФ Артур Бабич (фото:
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Один із найвідоміших ексукраїнських блогерів Артур Бабич за час повномасштабної війни став найяскравішим символом зради, підтримавши країну-агресора.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що відомо про блогера з Кривого Рогу, який зараз подає документи на російське громадянство.

Біографія Артура Бабича

Артур Бабич народився 16 травня 2000 року в українському селі Вільному біля Кривого Рогу. Його батьки розлучилися, коли йому було 5 років. Мати працювала на фермі, а батько-вірменин перебрався до Вірменії. У Артура є молодший брат Тимур, якого він частково доглядав.

У дитинстві Бабич мріяв стати футболістом, проте зрештою захопився соцмережами. Найбільшу славу серед молоді йому принесли відеоролики в TikTok. У 2020-му він приєднався до першого TikTok-хаусу Dream Team в Москві.

Того ж року Бабич розпочав музичну кар'єру. Серед його відомих синглів - "Хлопець простий", "Мармеладка" та "Свято". Артур активно брав участь у колабораціях в TikTok та музичних проєктах переважно з російськими блогерами та зірками.

Хто такий Артур Бабич: від українського блогера до зрадника і громадянина РФАртур Бабич (фото: instagram.com/ba.bitch_)

Позиція Артура Бабича щодо російсько-української війни

Після початку повномасштабного вторгнення тіктокер здобув в Україні славу зрадника. Посприяла тому його мовчазна позиція. Два роки він ігнорував російську агресію. Відомо, що у 2022-му Бабич виїхав з Росії, а згодом йому заборони в’їзд в країну. Його також звинувачували у "дискредитації ЗС РФ" за спів українського гімну на одному зі стрімів. У вересні 2024-го Бабич заявив, що прагне повернутися до Московії та хоче отримати російське громадянство, адже "завжди мріяв там жити".

Перед тим він перебував в США та Вірменії, звідки періодично висловлював приязне ставлення до країни-агресорки та Путіна. Минулого року блогер навіть зробив заяву, що не проти поповнити лави російських військ, а головною місією свого життя бачить "примирення українських та російських дітей".

Хто такий Артур Бабич: від українського блогера до зрадника і громадянина РФАртур Бабич в одному з останніх інтерв'ю (скриншот)

Артур Бабич та російське громадянство

Схоже, вмовляння з-за кордону подіяли на росіян, адже блогер у грудні минулого року повернувся до Москви. Туди він приїхав зокрема, щоб привітати свою дівчину-росіянку Анну Покров. А вже днями Бабич офіційно перестав вважатися українцем. Тіктокер показався біля міграційного центру, куди прибув, щоб подати документи на російське громадянство.

"Шановні журналісти, перестаньте мене називати українським тіктокером. Росія - це офіційно мій дім", - заявив Бабич.

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Отже, Бабич остаточно підтримав країну-агресора, відмовившись від України та її громадян.

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При написанні матеріалу були використані джерела: сайти Wikipedia, Відомо, Патріоти України.

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