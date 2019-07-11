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Безупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.07.2019 - 20:35
Безупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикини
Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

23-летняя красавица позирует на яхте

Кендалл Дженнер отправилась на отдых. Уже несколько дней она выкладывает в сеть массу заманчивых морских пейзажей. Недавно, кстати, девушка приняла участие в знаменитом Instagram-челлендже по сбиванию пробки с бутылки. Причем она постаралась придумать нечто оригинальное. Кендалл сделала это ногой, на всей скорости, проезжая мимо бутылки на водном скутере. Эстафету она переняла от своей подруги Хейли Болдуин-Бибер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Кендалл оригинально подошла к заданию (видео: instagram.com/kendalljenner) 

А затем порадовала не менее зажигательным контентом. Девушка опубликовала несколько фото в ярко-желтом бикини. Она удобно расположилась на сидении яхты, прогнувшись и демонстрируя свои безупречные модельные параметры. Волосы Кендалл убраны в высокий пучок, из украшений – только солнцезащитные очки, золотая цепочка на шее и браслет. На лице у нее никакого макияжа. Кажется, она решила с головой уйти в релакс.

Безупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикини

Безупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикиниКендалл в соблазнительном бикини (фото: instagram.com/kendalljenner) 

Тем не менее фото собрали массу комплиментов и восторгов. Причем первыми не удержались знаменитые сестры Кендалл. "Милашка", – прокомментировала Эмили Ратаковски. "Ты выйдешь за меня?", – в шутку написала Хлои Кардашьян. Даже мама модели оставила весьма эмоциональную подпись: "Ну почему ты такая хорошенькая?"… В своих сториз Кеналл показала еще несколько соблазнительных кадров в купальнике другого оттенка – ярко-зеленого. А также забавные ролики с вечеринок, где она веселится в компании друзей. Лето звезда явно решила провести незабываемо!

 

Безупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикиниБезупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикиниБезупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикиниБезупречна: Кендалл Дженнер соблазняет горячими кадрами в крошечном бикиниСамая высокооплачиваемая модель в мире отправилась на отдых (фото: instagram.com/kendalljenner) 

К слову, остальные сестры пока что заняты рабочими проектами и семьями. Кайли, которая недавно стала участницей судебных разбирательств из-за своего косметического бренда, запустила новую коллекцию Under The Sea. Ким также порадовала поклонников новинками от своего бьюти-детища. А также и реальными детьми – несколько часов назад она показала новое фото сына. Кортни недавно отметила день рождения дочери Пенелопы и была занята организацией праздника. Впрочем, на свой проект poosh.com она также не забівает. А Хлои активно постит свою малышку Тру и рекламирует украшения Jadelle Beverly Hills. 

Слишком милый! Ким Кардашьян показала новое фото 2-месячного сына Глаз не отвести: Ким Кардашьян блеснула роскошными формами в белом бикини
Новости Украины модельКим КардашьянКайли ДженнерКендалл Дженнер
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