"Скучаю по тебе": Потап и Каменских растрогали трепетными признаниями в сети

Потап и Настя Каменских после свадьбы активно демонстрируют свои чувства в сети, ведь им больше незачем прятаться и нечего скрывать. Парочка публикует нежные, а иногда и весьма горячие кадры, как , например, постельные фото вместе и видео нежного поцелуя, каждый раз вызывая восторг у публики. Плотные гастрольные графики практически не оставляют влюбленным времени побыть вдвоем, поэтому они стараются использовать каждую удобную возможность, чтобы насладиться обществом друг друга. Так, Потап признался на странице в Instagram, что скучает по любимой жене и опубликовал видео, на котором они буквально светиться от счастья.

В ролике Потап и Настя едут по лужайкам на поле для гольфа не электрокаре. Певица сидит за рулем и наслаждается процессом вождению и открывающимися видами и ведет диалог с мужем. "Кататься прикольнее, чем играть. Клево, клево!" - не сдерживает эмоции девушка.

Стоит отметить, что в кадре артистка появилась без макияжа и в белом свитшоте. На Потапе же была футболка с забавной надписью, которая понравилась поклонникам. Видео было снято в Харькове.

"Уже скучаю по тебе, детка", - подписал ролик Потап, получив в отвеет от Насти: "Я тоже скучаю по тебе!"

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Поклонников умилило такое проявление чувств. Они моментально оценили видео счастливой парочки.

"На вас смотреть одно удовольствие! Пара просто супер!", "Какие вы классные", "Круто, молодцы, самая красивая пара на свете!", "Ребята, какие вы классные! Обожаю вас!", "Милые наши, вы классные!", "Какие классные!", "Настя красотка, очень приятно смотреть на вас, когда Вы вместе", "Вы супер пара", - делились фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских показала на камеру аппетитные ягодицы и продемонстрировала горячие танцы.

Кстати, Настя Каменских вместе с шоу-балетом восхитили сеть откровенными образами.