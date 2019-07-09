"Вот это бестии": Каменских и ее танцовщицы вызвали фурор в сети откровенными образами

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Все девушки - как на подбор! Поклонники назвали их "ангелами Виктории"

Настя Каменских неоднократно отмечала, что ее успех невозможен без команды людей, которые остаются в тени, но которые делают очень много для творчества исполнительницы. Более того, в своих соцсетях Настя всегда выделяет работу людей, причастных к организации ее концертов, выступлений, созданию костюмов и т.д. Специально для таких постов у Насти есть особенный хештег - #nkteam.

В одной из недавних подобных публикаций Каменских решила выделить работу свего герлз-бенда – команды танцовщиц, которые и создают эффектные и порой соблазнительные танцевальные номера для Насти.

Так, на своей instagram-страничке Настя опубликовала "жаркий" кадр, на котором запечатлены все девушки ее танцевальной команды. Все они позируют в похожих секси-костюмах – боди, украшенные блестками, бахромой, прозрачными вставками и т.д. Кстати, на снимке с первого раза даже сложно разглядеть Настю.

Скорее всего фото было сделано вчера, 8 июля. Напомним, что в столичном Дворце спорта состоялся концерт латиноамериканского певца MALUMA. Примечательно, что "на разогреве" у него выступала именно Каменских.

"Дякую кожному хто зі мною! Дякую #nkteam є моя сила", - трогательно подписала фото Настя.

Настя Каменских со своей танцевальной командой (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти пришли в восторг от этого кадра, буквально засыпав Настю комментариями.

"Все девушки очень красивые, прям глаз не оторвать"

"Настюш, мне кажется, Вам нужен наряд, который будет отличаться от девочек, сливаетесь в коллективе. Хотелось бы Вас выделить"

"Самые лучшие! Команда – мечта"

"Девченки крутые, Настя нереальная красотка"

"Ковровая секс-бомбардировка!"

"Богини! Обожаю тебя Каменских"

"Вот это бестии, круто"

"Ваше выступление вчера - это бомба"

"Все девушки такие красотки и умнички"

"Модели Виктория сикрет?"

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор. Певица блистала в роскошных блюках-клеш.

Кстати, до этого Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.