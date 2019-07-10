Как у Ким: соблазнительная Настя Каменских эффектно потрясла ягодицами на камеру

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских показала детали соблазнительного образа

Настя Каменских продолжает покорять многомиллионную армию поклонников откровенностью своих сценических нарядов. Отметим, что в последнее время Настя придерживается одного стиля. На концертах она выступает в соблазнительном черном боди с набедренной сумочкой, в черных колготках и в ботфортах. При этом образ дополняют: бахрома, пайетки, различные блестки и баска. А недавно Каменских немного обновила свой образ. Сделала его певица еще более откровенным. К примеру, особенное внимание зрителей притягивает зона декольте исполнительница. На Насте видим черный лифчик, декорированный также блесткам. Кроме того, верхняя часть образа представляет собой черную полупрозрачную ткань.

Все детали своего экстравагантного образа Настя показала вчера, 9 июля во время старта масштабного музыкального фестиваля в Киеве Atlas Weekend 2019. Отметим, что вчера гости фестиваля могли пройти на его территорию бесплатно. Именно в этот день на его сцене выступала Настя Каменских. Прежде чем выйти на сцену Настя записала парочку пикантных видео из своей гримерки.

Так, Настя любуется собой перед зеркалом. На ней – писанный выше сценический костм с множеством декоративных вставок сиреневого цвета. Кроме того, на этот раз Каменских решила дополнить образ прозрачными пластиковыми очками.

Интенсивный мейкап сделан с акцентом на пышные матовые губы. Прическа – привычные мелкие кудри. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Однако еще более пикантное видео сняла самая близкая подруга Насти - Аня Андрийчук-Завгородняя, дизайнер и супруга солиста группы «Время и Стекло» Алексей Завгороднего (Позитив). Девушка не смогла пропустить выступление своей подруги и также отправилась с Настей на фестиваль.

На опубликованном видео Настя эффектно трясет попкой на камеру. Видим, что сзади ее костю также декорирован мелкими металлическими цепочками сиреневого цвета разной длины.

Воу-воу! А вот это уж горячо)) #НастяКаменских #NK перед выступлением на сцене первого дня #AtlasWeekend2019 (9 июля) решила раззадорить фолловеров) Видео снимала подруга Насти, жена Позитива из "Время и Стекло" - Аня Андрийчук-Завгородня. pic.twitter.com/guay081Xkd — MyGlamWish (@glam_wish) July 10, 2019

Кстати, в таком наряде Настя появилась еще в понедельник 8 июля. Напомним, что певица разогревала публику перед выступлением в столичном Дфорце спорта известного латиноамериканского певца MALUMA. Певица тогда сделала фото на память с исполнителем, который нежно ее приобнял.

Напомним, ранее Настя Каменских поразила эффектным образом на шоу Х-Фактор. Певица блистала в роскошных блюках-клеш.

Кстати, до этого Настя Каменских восхитила экстремальным вырезом и роскошным бюстом на съемках Х-фактора.