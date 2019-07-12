"Бежать за ним на край света": Каменских растрогала нежным признанием о Потапе

Певица поделилась милым постельным фото с мужем
Настя Каменских и Потап, которые 23 мая сыграли пышную свадьбу, не могут держать свои чувства при себе и продолжают активно делиться ими с поклонниками в сети. Так, недавно звездная парочка показала видео с жарким поцелуем, теперь же артисты опубликовали похожие постельные снимки, а в подписи обменялись нежными признаниями друг о друге.
Так, Настя выложила фото, на котором они с любимым мужем лежат в кровати - впрочем, одетые. Артистка смотрит в объектив, а вот продюсер нежно глядит на свою избранницу.
"Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", - откровенно призналась Каменских.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Потап не стал отставать и поделился похожим снимком, однако на этот раз Настя с любовью смотрит на супруга.
"Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан", - заявил Потап.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)
Растроганные фанаты оставили много умиленных отзывов, желая счастья этой красивой паре.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских эффектно потрясла ягодицами на камеру.
А до этого Каменских и ее танцовщицы вызвали фурор в сети откровенными образами. Певица едва ли не впервые показала фото всех-всех девушек своей танцевальной команды. Поклонники Насти пришли в восторг от этого фото и попросили больше таких снимков!