"Сумую за тобою": Потап і Каменських зворушили трепетними зізнаннями в мережі

Потап і Настя Каменських після весілля активно демонструють свої почуття в мережі, адже їм більше нема чого ховатися і нема чого приховувати. Парочка публікує ніжні, а іноді і дуже гарячі кадри, як , наприклад, постільні фото разом і відео ніжного поцілунку, щоразу викликаючи захват у публіки. Щільні гастрольні графіки практично не залишають закоханим часу побути удвох, тому вони намагаються використовувати кожну зручну можливість, щоб насолодитися товариством одне одного. Так, Потап зізнався на сторінці в Instagram, що сумує за коханою дружиною і опублікував відео, на якому вони буквально світитися від щастя.

У ролику Потап і Настя їдуть по галявинах на полы для гольфу не електрокарі. Співачка сидить за кермом і насолоджується процесом водіння та видами, що відкриваються, і веде діалог з чоловіком. "Кататися веселіше, ніж грати. Кльово, кльово!" - не стримує емоції дівчина.

Варто зазначити, що в кадрі артистка з'явилася без макіяжу і в білому свытшоты. На Потапы ж була футболка з кумедним написом, яка сподобалася шанувальникам. Відео було знято в Харкові.

"Вже сумую за тобою, крихытко", - пыдписав ролик Потап, отримавши у відповідь від Насті: "Я теж сумую за тобою!"

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Шанувальників звоушив такий прояв почуттів. Вони моментально оцінили відео щасливої парочки.

"На вас дивитися одне задоволення! Пара просто супер!", "Які ви класні", "Круто, молодці, найкрасивіша пара на світі!", "Друзі, які ви класні! Обожнюю вас!", "Любі наші, ви класні!", "Які класні!", "Красуня Настя, дуже приємно дивитися на вас, коли Ви разом", "Ви супер пара", - ділилися фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

Раніше Настя Каменських показала на камеру апетитні сідниці і продемонструвала гарячі танці.

До речі, Настя Каменських разом з шоу-балетом захопили мережу відвертими образами.