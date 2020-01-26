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Скорпион: Настя Каменских перевоплотилась в грозу мексиканских равнин

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.01.2020 - 18:46
Скорпион: Настя Каменских перевоплотилась в грозу мексиканских равнин
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица нарвалась на необычное сравнение из-за прически

Украинская исполнительница песен на испанском языке Настя Каменских, недавно представила горячий трек "Miami", который записала в коллаборации с королем реггитона Джейкобом Форевера и Джесси Франко. Видно, что латинская тема не на шутку увлекла NK, которая покоряет не только музыкой, но перевоплощением в яркую секси-бамбину.

Певица все чаще выбирает наряды, которые превращают ее в жаркую мексиканку. Еще во время отдыха в Мексике, она ежедневно меняла образы и поражала наличием в ее гардеробе разнообразных предметов одежды и аксессуаров, стилизованных под латиноамериканский национальный костюм.

Так, для очередных снимков Настя остановила свой выбор на образе, который состоял из купальника и накидки поверх него с необычной вышивкой.

Скорпион: Настя Каменских перевоплотилась в грозу мексиканских равнин

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Дополнили образ многочисленные массивные украшения из кожи, комбинированной с металлом. Не ускользнула от внимания подписчиков звезды и замысловатая прическа и слегка агрессивное позирование, за которые Настя удостоилась сравнения с грозой мексиканских равнин — скорпионом.

Скорпион: Настя Каменских перевоплотилась в грозу мексиканских равнин

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поскольку певица не смогла решить какой кадр получился эффектнее, она позволила фолловерам самим определить, какая из фотографий нравиться им больше, на что все равно не получила однозначного ответа, ведь на обоих снимках она получилась потрясающе прекрасной:

  • Фото 2 просто бомба!!!! Настя, Вы шикарная!!!!!
  • Обе шикарны
  • Мне 2 фотка...очень искусснособлазнительная
  • Обидві, важко вибрати одну
  • Конечно первая, здесь ты такая прикольная!
  • Злая кошка
  • Глаза на этих фото такие большие и красивые!
  • Скорпіон

Напомним, что мексиканские каникулы Насти Каменских и Потапа подарили их поклонникам много снимков от звездной пары. Особенно запомнились подписчикам жаркие фото мокрой и страстной Насти в микроскопическом купальнике.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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