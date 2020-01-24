Слияние трех культур: Настя Каменских "взрывает" новым треком "Miami" с Jacob Forever и Jessy Frank

Настя Каменских презентовала трек Miami с Jacob Forever и Jessy Frank

Jacob Forever и Jessy Frank также высказались о коллаборации с украинской красоткой

Долгожданная премьера - трек «Miami» - коллаборация трех культур от NK Насти Каменских, всемирно известного исполнителя реггетона Джейкоба Форевер (Jacob Forever) и доминиканского молодого артиста Джесси Франко (Jessy Frank) состоялась в пятницу, 24 января, на всех диджитальних площадках.

Стремительно покорив Латинскую Америку и мировые музыкальные чарты, первой среди украинских исполнителей, NK Настя Каменских знакомит мир с Украиной и ее культурой. За океаном уже знают не только об украинской сопилке, но и о богатой талантами Украине. Поэтому новая коллаборация украинской поп-дивы NK, трек «Miami», не осталась без внимания и латиноамериканских СМИ.

«Я работал со многими крутыми мировыми артистами, поэтому могу подтвердить - NK - настоящий профессионал, она не просто хорошо знает испанский, она чувствует музыку, чувствует латиноамериканскую культуру. Ее идея объединять такие разные культуры мне очень нравится, а процесс работы с ней - еще больше», - прокомментировал работу с NK Джейкоб Форевер.

Совместной работой с NK впечатлен и Джесси Франк: «Очень круто работать с талантливой украинкой, которая так стремительно покорила Латинскую Америку и продолжает покорять радиостанции еще и в США и Канаде. У нас вышла крутая коллаборация и еще лучше трек, поэтому слушайте, наслаждайтесь и заряжайтесь позитивом. Viva Ucrania».

Miami - Jacob Forever, NK Nastia Kamenskykh, Jessy Frank (Video Animado)

Трек «Miami» записывали на легендарной студии звукозаписи в США, которая за последние 30 лет выпустила десятки золотых и платиновых альбомов. На студии работали также такие артисты как Rihanna, Coldplay, Whitney Houston, Jay-Z, LL Cool J, Shabba Ranks, Gerald Levert, Bob Dylan и другие. Над треком «Miami» работали ведущие американские музыкальные специалисты. Песню артисты посвятили «всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых».

«Я очень рада поделиться с вами результатом нашей совместной работы. Джейкоб и Джесси невероятные, они настоящие профессионалы и в результате получился очень крутой трек с отличным настроением. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет. Всем Майами», - отметила NK. Трек «Miami» доступен для прослушивания и скачивания на всех диджитальних площадках по ссылке.

Это уже не первая успешное сотрудничество NK со звездами мирового уровня. Дебютный англо-испаноязычный трек NK «Peligroso» возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на «Peligroso».

«Новая коллаборация NK с мировыми артистами - это логическое продолжение успеха на латиноамериканском рынке ее предыдущих синглов «Peligroso» и «Elefante». Настя Каменских - первый украинский артист, представляющий свою страну на таком высоком международном уровне. Менеджмент компании NICE2CU, имея большой опыт реализации успешных международных проектов, с радостью поддерживает миссию NK создавать музыку без границ», - прокомментировали релиз трека топ-менеджмент компании Валерия Коваль и Илона Пашкевич.

Следующий украино-англо-испаноязычный трек NK пригласили представить в Мексику, где певица презентовала его на самых популярных теле и радиопередачах. Всего за 8 недель клип на трек собрал более 20 миллионов просмотров, а сама песня покоряет национальные радиостанции США, Канады и Мексики, где украинский артист звучит впервые.

Напомним, ранее Настя Каменских удивила экзотическим образом индийской принцессы.