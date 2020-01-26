Скорпіон: Настя Каменських перевтілилася в грозу мексиканських рівнин

Співачка отримала незвичайне порівняння через зачіску
Українська виконавиця пісень іспанською мовою Настя Каменських, нещодавно представила гарячий трек "Miami", який записала в колаборації з королем реггітона Джейкобом Форевера і Джессі Франко. Видно, що латинська тема не на жарт захопила NK, яка підкорює не тільки музикою, але перевтіленням в яскраву сексі-бамбину.
Співачка все частіше вибирає вбрання, яке перетворюює її в жарку мексиканку. Ще під час відпочинку в Мексиці, вона щодня змінювала образи і вражала наявністю в її гардеробі різноманітних предметів одягу та аксесуарів, стилізованих під латиноамериканський національний костюм.
Так, для чергових знімків Настя зупинила свій вибір на образі, який складався з купальника і накидки поверх нього з незвичайною вишивкою.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Доповнили образ численні масивні прикраси зі шкіри, комбінованої з металом. Не вислизнула від уваги підписників зірки і хитромудра зачіска і злегка агресивне позування, за які Настя удостоїлася порівняння з грозою мексиканських рівнин — скорпіоном.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Оскільки співачка не змогла вирішити який кадр вийшов ефектніше, вона дозволила фоловерам самим визначити, яка з фотографій подобається їм більше, на що все одно не отримала однозначної відповіді, адже на обох знімках вона вийшла приголомшливо прекрасною:
Нагадаємо, що мексиканські канікули Насті Каменських і Потапа подарували їх шанувальникам багато знімків від зіркової пари. Особливо запам'яталися підписникам жаркі фото мокрої і пристрасної Насті в мікроскопічному купальнику.