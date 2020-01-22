ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Индийская принцесса: Настя Каменских удивила экзотическим образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.01.2020 - 12:57
Индийская принцесса: Настя Каменских удивила экзотическим образом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Украинская знаменитость обладает действительно отменным вкусом

Мексиканские каникулы Насти Каменских с ее мужем продюсером Потапом оставили после себя много ярких воспоминаний и отличных кадром, которыми продолжает делиться звезда в своем Instagram. Роскошная вилла с видом на побережье океана — идеальное место отдыха решили супруги и сделали своей традицией каждую зиму наведываться в экзотическую страну. Многочисленные фото в купальнике на фоне яркой мексиканской природы стали подтверждением райского отдыха и порадовали поклонников знаменитости.

Но не купальниками едиными очаровывала исполнительница своих фанов, так фото с необычным украшением для волос вызвало немалый ажиотаж под ее постом. Чувственный кадр в красивой обработке, на котором Настя протягивает руку к фотографирующей ее камере, получил массу комплиментов. Поклонникам понравился и наряд певицы, и ее поза, а так же необычное украшение, которым артистка украсила свою прическу.

Индийская принцесса: Настя Каменских удивила экзотическим образомФото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Сложно определить из чего сделан обруч с массивной подвеской с монетками, украшающий лоб Каменских, однако точно можно сказать, что такое изделие явно ей к лицу. Пользователи не поняли к какому стилю относиться данный аксессуар, но некоторые отметили, что есть в этом не-то индийское, не-то цыганское, не-то мексиканское.

  • Мексиканочка
  • "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" СВЕТЛАНА ТОМА
  • Настюш, спасибо большое Вам за эти слова и мотивирующие посты
  • Богиня

Кроме того в комментариях отметился и супруг певицы. Потап поставил милый смайл из рук, образующих сердечко.

Индийская принцесса: Настя Каменских удивила экзотическим образом

Стоит отметить, что возможно NK все еще на отдыхе, и продолжает наслаждаться ярким солнцем и теплым морем, в то время как ее супруг уже публикует фото в теплой одежде и явно уже переместился обратно в зиму.

Спортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в Мексике Сексапильная русалка: Настя Каменских завела сеть жарким видео из бассейна
Новости Украины Настя КаменскихПотап
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь